Juicio a policías por abuso en Paraná: la defensa sostiene que el hecho “jamás podría haber ocurrido”

REDACCIÓN ELONCE
En el marco del juicio a policías en Paraná acusados de abusar de dos adolescentes hace casi diez años en la sede del COPNAF, la defensa de uno de los imputados aseguró que las pruebas generan “muchísimas dudas” y anticipó que el acusado declarará este jueves.
El juicio a policías en Paraná por el presunto abuso de dos adolescentes de 15 y 13 años ocurrido hace casi una década continúa desarrollándose con la etapa de testimoniales y a la espera de nuevas declaraciones ante el jurado popular. La causa se remonta a un hecho que habría tenido lugar en la sede del COPNAF, tras una salida nocturna de las menores por distintos puntos de la ciudad.
Claudio Berón, abogado defensor de uno de los imputados, estuvo presente en el programa GPS, que se emite por Elonce Radio & Streaming 98.7, y realizó un balance parcial del debate oral. “Desde el lunes arrancamos con el juicio y a lo largo de la semana se han ido desarrollando las testimoniales. El balance de la defensa es que creemos que es bastante positivo en cuanto a lo que se lo acusa. Es un hecho muy grave, pero sí estamos conforme de que luego de todos los testigos, mañana resta una última audiencia con 10 testigos más, y a lo largo de estos días quedó demostrado que hay muchísimas dudas no del hecho en sí, sino de todo. Es una fuga que hacen estas menores, por todos los lugares que estuvieron a la noche y ha sido una jornada con el jurado. Celebramos que este es un hecho en el que la ciudadanía los va a poder juzgar mejor que nadie porque va a tener ciertos prejuicios sobre la policía u otros conceptos sobre las instituciones. Creo que lo que el jurado va a poder ver y ha podido ver en estos días es que ese hecho de lo que se le está acusando a estas dos personas jamás podría haber ocurrido”, expresó.
El letrado adelantó además que su defendido aún no prestó declaración, pero que lo hará en la próxima audiencia. La expectativa está puesta en ese testimonio, que será clave dentro de la estrategia de la defensa.
La declaración pendiente y el recorrido de las menores
En relación a la próxima instancia del debate, Berón indicó: “Él va a explicar qué fue lo que pasó cuando estuvo en ese lugar. Recordemos que es en la guardia de la policía. Él estuvo un breve periodo de tiempo cuando estuvieron estas personas y va a explicar. Ya quedó demostrado que hay muchas otras personas que tendrían que haber dado explicaciones y que en este juicio no se las ha traído”.
El abogado también repasó cómo se desencadenaron los hechos investigados. “Fue un hecho que ocurrió hace casi 10 años, recordemos que dos menores van hacia la guardia especial y ahí estuvieron un periodo de tiempo. Está probado que hicieron un periplo por toda la ciudad a altas horas de la noche en un día de julio, de madrugada y de frío. Luego, al otro día, vuelven a la residencia y es ahí donde refieren de que habían sido víctimas de abuso. Ahí es donde se activa el protocolo y se inicia la investigación. En un momento se acusan a seis o siete personas y luego la Fiscalía ha entendido que algunos de ellos no habrían participado y traen a estas dos personas a juicio. Una es la que defiendo yo”, rememoró.
La causa, que en sus inicios involucró a más efectivos, terminó elevándose a juicio únicamente contra dos policías, luego de que la Fiscalía descartara la participación de otros señalados en la etapa investigativa.
Las pericias y la postura de la defensa
En el marco del juicio a policías en Paraná, la defensa sostiene que las pruebas técnicas no respaldan la acusación en los términos planteados por la querella. “Los hechos como fueron relatados en ese momento no ocurrieron tal como dijeron. Es lo que ha quedado demostrado a lo largo de las testimoniales, que han sido muchas, y muchas de ellas no coinciden entre ellos”, afirmó Berón.
Respecto a las pericias forenses, el abogado consideró que no existe controversia en su interpretación. “Hay un informe forense y pruebas objetivas y ninguna de las partes podemos dar una interpretación distinta. A nuestro entender, es uno de los puntos fuertes que tenemos para poder sostener lo que sostenemos. Esto no podría haber ocurrido como ocurrió y lo vamos a sostener cuando sean los alegatos”, señaló.
Finalmente, aclaró que la estrategia no apunta a cuestionar a las denunciantes. “Nosotros no cuestionamos a las víctimas o a las denunciantes porque no sabe las historias que hay detrás de cada persona, pero entiendo cuando hay una prueba objetiva y hay otras pruebas circunstanciales que no respalden del todo entiendo que hay elementos que se deben tener en cuenta”, concluyó.