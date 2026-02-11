 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Grave colisión en la ciudad de Colón

Un niño y un hombre están graves tras chocar en su moto contra camioneta en Colón

El conductor de la moto, un hombre de 32 años, está en la terapia intensiva en el Hospital de Colón, mientras que el niño de 11 años, demandó una derivación hacia el Hospital San Roque de Paraná.

11 de Febrero de 2026
REDACCIÓN ELONCE

Un niño y un hombre están graves tras chocar en Colón. Dos personas que se trasladaban en una moto, resultaron con lesiones graves tras un siniestro vial ocurrido en la ciudad de Colón. Una violenta colisión tuvo lugar este mediodía en la intersección de calles Los Inmigrantes e I Tai Cora, en jurisdicción del Barrio El Brillante.

El accidente de tránsito, involucró a un utilitario y a una motocicleta, dejando como saldo dos personas con heridas de consideración. El incidente se produjo cuando colisionaron, en una intersección de calles, una camioneta Mercedes Benz Sprinter, al mando de un joven de 29 años y un motovehículo Keller 110 cc.

En la moto, se desplazaban un hombre de 32 años y un menor de 11, quienes sufrieron el impacto de manera directa. Ante la severidad de las lesiones, el conductor de la motocicleta permanece en la unidad de terapia intensiva en el Hospital San Benjamín de Colón, mientras que la situación del niño demandó una derivación de mayor complejidad hacia el Hospital San Roque de Paraná.

Temas:

Colón Accidente hospital San Roque siniestro vial lesiones graves
