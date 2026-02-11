Incidentes en un club de San José: un detenido tras agredir a un policía

El procedimiento se originó por el ingreso de varias personas a un predio deportivo fuera de horario. En medio de la identificación, uno de los involucrados golpeó a un efectivo y trató de escapar. Quedó detenido por resistencia a la autoridad y lesiones.
Un procedimiento policial por el ingreso no autorizado de personas a un club deportivo terminó con un joven detenido en San José, luego de que agrediera a un efectivo e intentara darse a la fuga. El hecho ocurrió durante la noche del martes y derivó en actuaciones judiciales por resistencia a la autoridad y lesiones.
De acuerdo con información oficial, personal de la Jefatura Departamental intervino tras un llamado telefónico que alertaba sobre movimientos sospechosos dentro de un predio ubicado en la zona de Brouchoud y 3 de Febrero. Al llegar al lugar, los uniformados constataron que varias personas habían escalado un paredón para ingresar al establecimiento.
El operativo y la agresión
Mientras se desarrollaban las tareas de identificación, la situación se tornó tensa. En ese contexto, un joven de 22 años reaccionó de manera violenta y golpeó en el rostro a uno de los agentes que participaba del procedimiento.
Tras la agresión, el sospechoso intentó escapar corriendo del lugar, aunque fue alcanzado a pocos metros por el resto del personal, que logró reducirlo y asegurar la zona. La intervención se completó sin mayores incidentes y el resto de los presentes fue retirado del predio.
Según se indicó, el efectivo lesionado recibió asistencia médica y se determinó que las heridas eran de carácter leve, sin complicaciones.
Actuación judicial
La Fiscalía en turno de San José tomó conocimiento del hecho y dispuso la aprehensión inmediata del implicado. El joven fue trasladado a sede policial y quedó alojado a disposición de la Justicia, acusado de los delitos de resistencia a la autoridad y lesiones.
Desde la fuerza señalaron que el ingreso al club se produjo sin autorización y que el operativo respondió al protocolo habitual ante denuncias por intrusión en propiedades privadas.