 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales Durante la noche del martes

Incidentes en un club de San José: un detenido tras agredir a un policía

El procedimiento se originó por el ingreso de varias personas a un predio deportivo fuera de horario. En medio de la identificación, uno de los involucrados golpeó a un efectivo y trató de escapar. Quedó detenido por resistencia a la autoridad y lesiones.

11 de Febrero de 2026
Comisaría San José.
Comisaría San José.

El procedimiento se originó por el ingreso de varias personas a un predio deportivo fuera de horario. En medio de la identificación, uno de los involucrados golpeó a un efectivo y trató de escapar. Quedó detenido por resistencia a la autoridad y lesiones.

Un procedimiento policial por el ingreso no autorizado de personas a un club deportivo terminó con un joven detenido en San José, luego de que agrediera a un efectivo e intentara darse a la fuga. El hecho ocurrió durante la noche del martes y derivó en actuaciones judiciales por resistencia a la autoridad y lesiones.

 

De acuerdo con información oficial, personal de la Jefatura Departamental intervino tras un llamado telefónico que alertaba sobre movimientos sospechosos dentro de un predio ubicado en la zona de Brouchoud y 3 de Febrero. Al llegar al lugar, los uniformados constataron que varias personas habían escalado un paredón para ingresar al establecimiento.

 

 

El operativo y la agresión

 

Mientras se desarrollaban las tareas de identificación, la situación se tornó tensa. En ese contexto, un joven de 22 años reaccionó de manera violenta y golpeó en el rostro a uno de los agentes que participaba del procedimiento.

 

Tras la agresión, el sospechoso intentó escapar corriendo del lugar, aunque fue alcanzado a pocos metros por el resto del personal, que logró reducirlo y asegurar la zona. La intervención se completó sin mayores incidentes y el resto de los presentes fue retirado del predio.

 

Detenido en San Jos&eacute;.
Detenido en San José.

 

Según se indicó, el efectivo lesionado recibió asistencia médica y se determinó que las heridas eran de carácter leve, sin complicaciones.

 

Actuación judicial

 

La Fiscalía en turno de San José tomó conocimiento del hecho y dispuso la aprehensión inmediata del implicado. El joven fue trasladado a sede policial y quedó alojado a disposición de la Justicia, acusado de los delitos de resistencia a la autoridad y lesiones.

 

 

Desde la fuerza señalaron que el ingreso al club se produjo sin autorización y que el operativo respondió al protocolo habitual ante denuncias por intrusión en propiedades privadas.

Temas:

San José agresión a policía
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso