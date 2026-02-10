 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales

Gualeguaychú: rescataron a una mujer víctima de presunta privación ilegítima de la libertad

La damnificada atendió a los uniformados por una ventana y señaló que un amigo no le permitía abandonar el domicilio. Con una orden judicial los efectivos ingresaron al domicilio y secuestraron el arma. El origen del conflicto sería la solicitud de un crédito.

10 de Febrero de 2026
Jefatura Departamental Gualeguaychú
Personal policial de la Jefatura Departamental Gualeguaychú investiga un presunto caso de privación ilegítima de la libertad, que tendría como víctima a una mujer de 57 años, en una vivienda ubicada en inmediaciones de calles San Juan y Santa Fe de esa localidad.

 

Según fuentes oficiales, los uniformados recibieron una alerta sobre una mujer que estaría retenida contra su voluntad. Al arribar al lugar, los efectivos fueron atendidos por la damnificada desde una ventana del domicilio, manifestando que un amigo, de 78 años, no le permitía salir, presuntamente a raíz de una deuda de dinero.

 

Ante la negativa del hombre a permitir que la mujer se retire del domicilio, y con expresa autorización de la Fiscalía en turno, se dispuso la intervención del Grupo Especial, cuyo personal ingresó a la vivienda y aprehendió al presunto victimario.

 

Durante el procedimiento se secuestró una pistola marca Bersa, calibre .22, con cargador colocado y un cargador adicional, la cual habría sido utilizada para amenazar a la damnificada.

 

El presunto origen del conflicto

 

Con el correr de las horas, la policía supo que el conflicto se habría originado debido a un crédito de aproximadamente $450.000, solicitado por el hombre, quedando la mujer a cargo de la devolución en cuotas.

 

El individuo quedó a disposición de la Justicia, continuándose con las actuaciones correspondientes bajo la órbita de la Fiscalía interviniente.

Temas:

Gualeguaychú privación de la libertad
