Continúan las protestas de policías en Santa Fe: el Gobierno anunció fuertes sanciones

Personal de la Policía de Santa Fe comenzó una protesta en la noche del lunes, que se ha extendido hasta este martes al mediodía en reclamo de mejoras laborales y salariales. Decenas de patrulleros se posicionaron frentes a dependencias policiales, con sirenas activas y concentraciones de efectivos.

Según se pudo reconstruir, el malestar venía manifestándose desde hacía varios días, pero tomó mayor visibilidad cerca del cierre de la jornada del 9 de febrero, cuando personal activo y retirado comenzó una vigilia frente al edificio ubicado sobre Ovidio Lagos al 5200. Con el paso de las horas, la concentración derivó en un acuartelamiento parcial y en la permanencia de móviles fuera de sus recorridas habituales.

Durante la madrugada, el reclamo se intensificó. Los vehículos oficiales quedaron apostados alrededor de la dependencia y los efectivos hicieron sonar las sirenas, en lo que denominaron un “sirenazo”. La medida se mantuvo durante la mañana y generó una reducción del patrullaje preventivo en distintos sectores de la ciudad.

Los reclamos salariales y laborales

Voceros del sector señalaron que el eje principal del conflicto fue la recomposición del salario inicial, que, según indicaron, debería ubicarse por encima de la canasta básica. También plantearon la actualización de la Tarjeta Alimentaria Policial y mejoras en las condiciones de trabajo, además de la revisión de sanciones administrativas aplicadas a quienes participaron de las primeras movilizaciones.

Efectivos de la Policía de Santa Fe se acuartelaron en distintos puntos de la provincia para reclamar mejoras salariales y laborales. La medida se inició este lunes y encendió alertas por el impacto en la seguridad.💰 Impacto El reclamo apunta a salarios que quedaron atrasados… pic.twitter.com/ldlqybRBuI — Cítrica (@somoscitrica) February 10, 2026

La concentración no se limitó a Rosario. En la capital provincial, móviles policiales se ubicaron en las inmediaciones de la Casa de Gobierno, donde se replicaron los reclamos.

Incidentes y operativo

En las primeras horas de este martes se registraron momentos de tensión cuando se intentó despejar algunas calles cercanas a la Jefatura. De acuerdo a lo informado, hubo discusiones entre grupos de efectivos y personal que permanecía cumpliendo funciones. También se observaron bloqueos parciales de accesos y la quema de cubiertas en la zona.

SANTA FE CAPITAL. Los policías de la capital también acaban de dejar sus puestos en apoyo a sus pares rosarinos. La provincia entera, ahora mismo, acéfala y sin seguridad. La provincia de Pullaro. El país de Milei. pic.twitter.com/1cuN6tbC2W — Sebastian Sassano (@sebasassanocaba) February 10, 2026

Las autoridades provinciales reconocieron que el despliegue afectó el normal funcionamiento del servicio de seguridad, ya que parte del personal dejó sus cuadrículas para sumarse a la concentración.

La respuesta del Gobierno

Ante el avance del conflicto, el ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, anunció sanciones disciplinarias. Confirmó que 20 policías fueron pasados a disponibilidad por abandono de servicio y advirtió que se investigarán otras conductas registradas durante las manifestaciones.

El funcionario sostuvo que el Ejecutivo había presentado días atrás un esquema de mejoras que incluía adicionales para personal de calle y actualizaciones en horas extras, aunque reconoció que las medidas no lograron desactivar el malestar.

Al mismo tiempo, indicó que se mantenían abiertos canales de diálogo con representantes del sector para intentar alcanzar una solución.