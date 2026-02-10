Gran flujo de agua en avenida Ramírez: la limpieza de cañerías finalizaría esta semana

En la última semana, los vecinos de la intersección de avenida Ramírez y Dean J. Álvarez en Paraná han sido testigos de un inusual y abundante flujo de agua que ha generado preocupación en la comunidad. El agua continúa saliendo en gran cantidad, y aunque en un primer momento esto generó alarma, las autoridades locales han explicado que se trata de una obra de conexión de agua potable que está en su fase final. Según informaron a Elonce, este trabajo es parte de un proyecto mayor que busca mejorar la distribución de agua potable en la ciudad.

Javier Bilbao, subsecretario de Infraestructura de la Municipalidad de Paraná, explicó que la situación corresponde a una limpieza de la cañería de agua potable, específicamente en el tramo entre la Planta Potabilizadora Echeverría y la intersección de Ramírez. "Estamos en la etapa final de la obra, en la que estamos limpiando la cañería de 5.3 km de extensión. Ya se conectaron los extremos. Este proceso incluye la eliminación de sedimentos acumulados a lo largo de los años", detalló Bilbao.

Según sus palabras, el uso de agua impulsada desde la planta Echeverría está permitiendo una limpieza exhaustiva del sistema, lo que ha generado la gran corriente de agua que se observa en la zona.

Explicación de la obra y cómo afecta a los vecinos

A pesar de la preocupación generada por la cantidad de agua que se ve fluyendo por la intersección, Bilbao aseguró que el inconveniente no afecta la presión del agua en los domicilios de la zona. "Esto se hace utilizando agua potable impulsada a través de la cañería para arrastrar esos restos", explicó el subsecretario.

El agua que circula por las cañerías en esta fase de limpieza está arrastrando barro y otros sedimentos, lo que genera que el agua sea visible en la superficie.

Esto es completamente normal en este tipo de trabajos, que incluyen la apertura de válvulas en puntos estratégicos para permitir el desagüe y la eliminación de residuos. Según Bilbao, "el flujo de agua es un mecanismo utilizado para retirar los sedimentos y garantizar que el sistema quede limpio y funcionando correctamente".

Personal de obras sanitarias trabaja en la limpieza de cañerías de agua potable

El tiempo estimado para finalizar la limpieza y el impacto en el suministro

El proceso de limpieza de la cañería continuará durante uno o dos días más, según indicó Bilbao. "Este trabajo requiere tiempo, porque necesitamos que el agua alcanzada tenga la turbidez necesaria para eliminar los sedimentos. Todavía nos falta un par de jornadas para completar esta etapa", dijo.

También añadió que el trabajo se realiza de manera cuidadosa para no afectar el suministro en otras áreas de la ciudad. "Es una obra que, por su magnitud, debe ser monitoreada con cautela. Estamos haciendo turnos y aprovechando días de lluvia o de baja demanda de agua para no generar problemas en la distribución".

Luego vendrá una fase de "sanitización". Veremos salir agua nuevamente, pero esta vez será transparente y con olor a cloro, para desinfectar la cañería antes de habilitarla definitivamente

En cuanto a los impactos en la zona, Bilbao señaló que las molestias que han experimentado los vecinos en términos de circulación son temporales. "Es una obra fundamental para mejorar la calidad del servicio en Paraná", concluyó el subsecretario.