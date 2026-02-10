 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Salud fortaleció el trabajo territorial con recorridas en centros de atención en Federación y Nogoyá

10 de Febrero de 2026
Buscar conocer de primera mano al realidad de los centros de atención. Foto: Gobierno de Entre Ríos

Autoridades del Ministerio de Salud de Entre Ríos realizaron relevamientos en CAPS para mejorar la atención sanitaria en los departamentos Federación y Nogoyá.

El Ministerio de Salud de Entre Ríos intensificó su trabajo territorial con recorridas y relevamientos en Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de los departamentos Federación y Nogoyá, con el fin de evaluar el funcionamiento de estos efectores y optimizar la atención sanitaria. La iniciativa tiene como objetivo detectar áreas de mejora, fortalecer los equipos de trabajo y asegurar que los recursos estén distribuidos de manera adecuada para garantizar un servicio de calidad a la comunidad.

En el departamento Federación, la directora general del Primer Nivel de Atención, Gladys Arosio, estuvo acompañada por el director de Emergencias, José Cáceres, durante las visitas a los centros de salud de San Ramón, San Pedro, Colonia Alemana, el Centro de Salud Dr. Bellotti de Colonia Ensanche Sauce y el Centro de Salud Enfermero Mostafá Alúl de Santa Ana. A lo largo de estas recorridas, se llevó a cabo un relevamiento general sobre el funcionamiento de cada centro, evaluando la distribución de recursos humanos, horarios de atención y el uso del Sistema de Salud Digital de Entre Ríos (Sader), que permite un seguimiento más eficiente de la atención y los procesos administrativos.

Mejoras y diálogo con los equipos de salud

En el departamento Nogoyá, Gladys Arosio continuó las visitas junto al secretario de Salud, Daniel Valentinuz, en los centros de salud Dr. Pedro Camet de XX de Septiembre y Juan Ghiano de Estación Betbeder. Durante estas recorridas, las autoridades mantuvieron intercambios directos con el personal de salud, lo que permitió identificar áreas específicas en las que es necesario trabajar de manera conjunta para mejorar la respuesta sanitaria en las localidades visitadas.

 

Arosio destacó la importancia de estos relevamientos: “Estos recorridos nos permiten conocer de primera mano la realidad de cada centro de salud, acompañar a los equipos y trabajar sobre los aspectos que necesitamos fortalecer para garantizar una atención de calidad para la comunidad”. La funcionaria subrayó que el diálogo continuo con los equipos de trabajo es fundamental para identificar las necesidades y optimizar el funcionamiento de los CAPS.

Temas:

salud Nogoyá Federación
