Frigerio recorrió el hospital Pascual Palma: destacaron nuevas obras, tecnología y más servicios

Este jueves por la mañana, el hospital Pascual Palma fue uno de los puntos incluidos en la agenda oficial del gobernador Rogelio Frigerio durante su visita al complejo de la Escuela Hogar de Paraná. Allí, junto al ministro de Salud, Daniel Blanzaco, y al director del establecimiento, Esteban Sartore, se exhibieron obras recientes, nuevo equipamiento y la reorganización de distintos servicios.

La actividad formó parte de una serie de recorridas por instituciones públicas con intervenciones edilicias y refuerzos tecnológicos, en el marco de la preparación del sistema sanitario provincial. En ese contexto, las autoridades dialogaron con la prensa y detallaron el estado actual del nosocomio geriátrico y los objetivos previstos para este año.

Más tecnología y crecimiento de la demanda

El director Sartore señaló que la visita permitió mostrar el trabajo realizado durante la gestión. “Hemos podido recorrer cada uno de los servicios y mostrar las creaciones y el incremento en las atenciones tanto de consultorio externo como de nuevos espacios que fuimos sumando”, explicó.

Entre las incorporaciones, mencionó la digitalización de placas radiográficas, la compra de camas para terapia intensiva, bombas de infusión, mejoras en la red de agua potable y equipamiento informático para avanzar con la historia clínica electrónica.

Esteban Sartore, director del hospital Pascual Palma. Foto: Elonce.

Además, subrayó el aumento de consultas. “Hemos crecido un 25% en la demanda de consultorios externos respecto del año pasado y más del 200% en los últimos años”, afirmó. En la misma línea, destacó la entrega de prótesis dentales: “El año pasado se entregaron 2.500 prótesis para personas mayores de la provincia, articulando con centros de salud”.

El responsable del centro asistencial remarcó también el perfil específico de atención. “Queremos seguir poniendo en valor a nuestros queridos viejos y brindar una atención centrada en la persona mayor. Nuestra provincia es una de las más envejecidas y eso nos obliga a prepararnos”, sostuvo.

Una red sanitaria en expansión

Por su parte, el ministro Blanzaco consideró que el establecimiento dejó de ser únicamente un hospital geriátrico. “Hoy ha crecido mucho en la calidad de los servicios que presta. Para nosotros es clave proyectar la atención en función de cómo evoluciona la pirámide poblacional”, señaló.

El funcionario indicó que el fortalecimiento de este tipo de instituciones forma parte de una estrategia integral para ampliar la capacidad de internación y respuesta del sistema público. En ese sentido, valoró la incorporación de nuevas prestaciones y especialidades médicas.

Ministro de Salud, Daniel Blanzaco. Foto: Elonce.

También hizo referencia a otras políticas sanitarias en marcha, como el trabajo en salud mental y la ampliación de dispositivos de atención, así como la continuidad de campañas de vacunación y convenios con organismos nacionales.

Proyecciones para el año

Durante la recorrida, las autoridades adelantaron que continuarán las inversiones en infraestructura y equipamiento en el hospital Pascual Palma, con el objetivo de sostener el crecimiento de prestaciones y mejorar las condiciones laborales del personal.

El balance, coincidieron, apunta a consolidar un centro de referencia provincial para la atención de adultos mayores, con más tecnología, mayor capacidad operativa y una atención integral adaptada a las necesidades actuales.