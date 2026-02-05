Distribuyeron material informativo para vivir la Fiesta Nacional del Mate

La Municipalidad de Paraná llevó adelante la distribución de material informativo de la Fiesta Nacional del Mate en establecimientos gastronómicos y hoteleros de la ciudad. Se trató de manteles individuales que incluyen la cartelera completa del evento y que fueron entregados para que locales y visitantes puedan consultarla mientras disfrutan de la oferta gastronómica.

La iniciativa se desarrolló en el marco de la tematización de la propuesta turística y tuvo como objetivo acompañar el importante movimiento de paranaenses y turistas que eligieron la capital entrerriana para participar de la Fiesta Nacional del Mate y recorrer sus principales atractivos.

El subsecretario de Turismo y presidente del Ente Mixto de Turismo de Paraná, Agustín Clavenzani, explicó que la acción apuntó a “empezar a descubrir, a vivir y a sentir la Fiesta Nacional del Mate desde los espacios cotidianos como los desayunadores de los hoteles, los restaurantes y los bares”.

En ese sentido, el funcionario destacó que “muchísimos turistas de distintos puntos del país han elegido Paraná para disfrutar no solo de la fiesta, sino también de propuestas permanentes como las playas, el renovado complejo del Thompson, la gastronomía, la historia, el arte y la cultura”.

Clavenzani recordó que esta experiencia ya se realizó en ediciones anteriores y remarcó que los manteles individuales “funcionan como un elemento promocional que acompaña la experiencia turística y refuerza la identidad del evento”. La distribución alcanzó a restaurantes, bares y hoteles de toda la ciudad.

El operativo comenzó ayer y continuó durante la jornada de hoy, a cargo del equipo municipal, en un trabajo articulado entre el gobierno local y el EMPATUR junto a las entidades que integran el organismo mixto. La acción formó parte de una estrategia conjunta para potenciar la Fiesta Nacional del Mate como uno de los principales atractivos turísticos del fin de semana en Paraná.

Sobre la Fiesta Nacional del Mate

La Fiesta Nacional del Mate se desarrollará el 6 y 7 de febrero en la Plaza de las Colectividades, organizada por la Municipalidad. La propuesta reunirá a figuras nacionales, artistas locales y regionales, además de concursos, ferias y actividades culturales que convierten al evento en uno de los más convocantes del verano entrerriano.

La grilla artística contará con la presencia de Lali, Los Nocheros, Raly Barrionuevo, Caballeros de la Quema, Rombai, Coti y Gauchito Club, junto al Gran Ensamble del Paraná y los ganadores del certamen Premate. En total, se estima la participación de más de 100 artistas de la ciudad y la región.

El escenario mayor rinde homenaje a Luis “Pacha” Rodríguez, uno de los fundadores del Centro Comunitario Solidaridad, entidad que dio origen a la Fiesta Nacional del Mate. Allí se presentarán los artistas nacionales, el Gran Ensamble del Paraná -con más de 50 músicos y bailarines en escena- y los ganadores del Premate.

En paralelo, en inmediaciones de Sala Mayo estará emplazado el escenario “Pariente del Mar”, con propuestas dirigidas a las juventudes, basadas en la cultura urbana local y nuevas tendencias musicales.

La Fiesta Nacional del Mate nació en 1988 impulsada por el Centro Comunitario Solidaridad y desde 2008 se realiza bajo la órbita municipal, manteniendo su espíritu popular.