Participó en la segunda edición de la Fiesta del Mate y vuelve a subirse al escenario mayor: “Estoy chocho de la vida”

A dos días del gran día, Alcides Miller, chamamecero y músico de Entre Ríos, recordó junto a Elonce su historia ligada a la música y a la Fiesta Nacional del Mate. "Estoy choco de la vida. Los chicos del Gran Ensamble del Paraná me han invitado. Voy a hacer unas rancherita de Don Ricardo Zandomeni y un tanguito montielero, referente de nuestro de nuestra provincia", contó.

Miller rememoró sus primeras participaciones: "Estuve en la segunda edición de la juntada del mate, diría yo, en la placita José Hernández. Después participé en la calle Racedo, en Club Paraná. Muy buenas ediciones de lo que hoy es la Fiesta Nacional del Mate".

El Gran Ensamble del Paraná ensaya para la Fiesta del Mate.

Su historia también refleja su formación musical: "Los dedos se están poniendo duros, pero quiero que me salga bien la ranchera y el tango montielero que es lo esencial. Mi madre tocó esas cosas, entonces las recuerdo desde que mi cuna. Escuché al tanguito montielero por allá por los montes".

Volver al escenario mayor

Sobre la emoción de volver a un gran escenario, Miller confesó: "Tenía mi grupo en aquel tiempo que se llamaba Inspiración Iberá, hoy está disuelto. Tengo que ensayar de vuelta, subir a un escenario, hacer que no me tiemblen las patitas. Me sorprende esta magnitud de la Fiesta del Mate. No hubiera soñado nunca que me iba a tocar subir a un escenario así tan grande".

El músico destacó cómo mantiene viva la pasión por la música: "Las expectativas que me salga todo bien. Toco de oído, soy de los músicos que nacieron en el campo. Amo el tango montielero, el chamamé y todas las cositas aquellas que se escucharon".

"Hoy estoy con algunos añitos ya, con el alma llena de seguir haciendo chamamé", agregó, mostrando la fuerza que lo mantiene en los escenarios.

Agradecimiento y legado

Miller cerró su relato con un mensaje de gratitud: "Le doy gracias a toda la gente que organiza este gran festival, que siga adelante".

Su historia, entre recuerdos familiares, trayectoria musical y pasión por el folclore, se entrelaza con el Gran Ensamble del Paraná, que ensaya a días de la Fiesta del Mate, recordando que la música popular y la tradición son un puente entre generaciones y un orgullo para Entre Ríos.

Un referente musical se suma la Fiesta del Mate para homenajear a otro grande

Carlos Aguirre, reconocido folclorista de la capital entrerriana, quien será parte del Gran ensamble del Paraná como invitado también compartió sus sensaciones con Elonce.

"Estoy muy dichoso, con mucha gratitud a esa invitación. Participo de algunos temas del repertorio, un pequeño bloque que hemos dedicado al Zurdo Martínez, a la memoria de ese gran compositor y referente de Paraná", explicó Aguirre.

El músico rememoró la relación personal con Martínez: "Para mí es mucha emoción porque tuve la suerte de ser muy amigo del Zurdo, viajamos y compartimos muchos proyectos juntos. Siempre es un recuerdo hermoso y emotivo. Que me hayan llamado con esa idea me pareció muy hermoso, así que vamos a homenajearlo".

La música como puente generacional

Sobre la importancia de subir nuevamente al escenario, Aguirre sostuvo: "Siempre es una oportunidad hermosa de comunicación, incluso más allá de las dimensiones. Si hay miles de personas o tres, siempre pienso que tiene que ser un hecho de comunicación: que la gente se lleve algo, un mensaje, una reflexión, una inquietud".

Su objetivo también es acercar la obra del compositor a nuevas generaciones: "Sería hermoso que a través de este pequeño homenaje, la gente se vaya con la inquietud de escuchar la música del Zurdo y descubrir qué otras cosas hay aparte de esas canciones que nos acaban de ofrecer".

Además, destacó la conexión de la música con la identidad local: "La obra del Zurdo está muy vinculada al río, al paisaje de Paraná. Él tuvo que ver también con la gestación o la declaración de reserva al Islote Curupí. Fue un tipo con un amor al río que está volcado en toda su obra, ya sea en sus canciones o en su trabajo para guitarra sola".