Continúan las actividades en Colonia Tech, con una propuesta educativa y ambiental

Desde el Distrito de Conocimiento de Paraná continúan desarrollándose con gran éxito las actividades de la Colonia Tech, que transita su segunda edición con una destacada convocatoria. Bajo la temática “Guardianes del Río”, niños, niñas y preadolescentes disfrutan de un verano diferente, combinando tecnología, aprendizaje y conciencia ambiental.
La propuesta, que ya había tenido una experiencia positiva el año pasado, vuelve a reunir a chicos y chicas en un espacio pensado para aprender jugando. En esta oportunidad, el eje está puesto en el cuidado del río Paraná, su entorno natural, su flora, su fauna y sus características, articulando estos conocimientos con el uso de tecnologías.
Luisina Pocay, directora General del Distrito del Conocimiento, destacó el desarrollo de la iniciativa y señaló que se trata de “un verano distinto en la ciudad con nuestra propuesta de la Colonia Tech, en esta segunda edición, disfrutando de iniciativas y actividades dinámicas de trabajo en equipo, de reconocimiento entre pares”. Además, remarcó que el lema “Guardianes del Río” permite trabajar directamente sobre el cuidado del río Paraná, que se encuentra muy cerca del Distrito de Conocimiento, conociendo su entorno natural y vinculándolo permanentemente con la tecnología, que es el rasgo distintivo de la colonia.
Este año participan más de 300 niños y niñas de entre 6 y 14 años, quienes descubren el ambiente y el río Paraná a través de actividades en papel, dinámicas grupales al aire libre y, posteriormente, el traslado de esas experiencias a los espacios de simulación y programación. Allí, los participantes reconocen entornos de programación, aprenden principios básicos, trabajan sobre el movimiento y comienzan a crear sus primeros códigos.
Entre las novedades de esta segunda edición se destaca la incorporación del trabajo con placas electrónicas, un recurso tecnológico que permite introducir a los chicos en principios básicos de robótica. A esto se suma el uso de realidad aumentada, donde no solo se programan objetos como peces, canoas o lanchas del río Paraná mediante teclas, sino también a través del movimiento del cuerpo, lo que aporta una experiencia innovadora y participativa.
Pocay subrayó además la importancia del equipo de trabajo, integrado por profesionales capacitados no solo en contenidos tecnológicos, sino también en el vínculo con niños y adolescentes. Las propuestas fueron diseñadas específicamente de acuerdo a cada edad y a los distintos procesos cognitivos, permitiendo una adaptación adecuada para todos los grupos.
La convocatoria ya se encuentra cerrada y la colonia atraviesa su cuarta semana de actividades. El programa se extenderá hasta el 27 de febrero, completando casi dos meses de trabajo continuo con chicos y chicas de la ciudad, en un espacio diferente que integra la tradicional colonia de verano con la enseñanza tecnológica.
Durante la recorrida por el lugar, los propios participantes compartieron sus experiencias. Algunos contaron que estaban realizando una bandera, que luego sería colocada en algún espacio del predio. Otros relataron que eligieron colores como el azul porque “el río no es verde” y que incorporaron figuras como un tiburón, destacando que la actividad es “re divertida” y recomendando participar de la colonia.
También explicaron a Elonce que trabajan con computadoras y con una “plaquetita microchip”, aprendiendo tanto tecnología como la importancia de cuidar el río. En ese sentido, Benjamín Veloz, uno de los chicos que asiste a la colonia, expresó que la está pasando “muy lindo”, que lo que más le gusta es “programar mucho con las computadoras” y trabajar en equipo. Además, dejó un mensaje claro: “Es muy importante cuidar del río porque si no, no somos nada”.