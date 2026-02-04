Intentó llevarse paquetes de un utilitario y fue atrapado en plena calle en Concordia

Un hombre fue aprehendido este miércoles por la mañana tras ser sorprendido mientras sustraía paquetes de un vehículo de reparto en Concordia. El procedimiento se concretó pocos minutos después del hecho, luego de un rápido despliegue policial que permitió localizar al sospechoso con los elementos en su poder.

El episodio se registró alrededor de las 11 en la intersección de Hipólito Yrigoyen y Santa Fe, en una zona de circulación comercial. De acuerdo con la información oficial, un llamado alertó a efectivos de la Comisaría Sexta sobre la presencia de un individuo que habría tomado mercadería del interior de una unidad perteneciente a la empresa de logística.

La fuga y el operativo

Según indicaron fuentes policiales, el sujeto abrió el utilitario de reparto y retiró varios bultos antes de darse a la fuga a pie. La secuencia fue advertida por testigos, que aportaron datos físicos y de vestimenta, lo que facilitó la rápida búsqueda en las inmediaciones.

Hombre detenido en Concordia.

Con esas características, los uniformados iniciaron un rastrillaje por calles cercanas. A las pocas cuadras, en la zona de Entre Ríos y Sargento Cabral, lograron divisarlo y procedieron a interceptarlo.

Recuperaron la mercadería

Durante la identificación, el personal constató que llevaba consigo cinco paquetes con la descripción y rotulación de la firma Andreani. Los bultos fueron secuestrados como parte del procedimiento y posteriormente restituidos.

El sospechoso fue reducido en el lugar y trasladado a sede policial, donde quedó alojado a disposición de la Justicia por el presunto delito de hurto. La causa continúa en etapa investigativa para determinar si actuó solo o si hubo participación de terceros.

Con este operativo, la intervención permitió recuperar la totalidad de los envíos y evitar mayores perjuicios en Concordia, en un hecho que se resolvió en pocos minutos gracias al aviso oportuno y la actuación inmediata del personal de calle.