Policiales

"Pa', me lastimaron": desgarrador relato del padre de adolescente abusada en Santa Elena

El hombre detalló cómo recibió el mensaje de su hija de 15 años y el horror que descubrió al encontrarla. La adolescente fue intervenida quirúrgicamente en el Hospital San Martín de Paraná tras perder mucha sangre. Hay un joven de 22 años detenido.

4 de Febrero de 2026
Hospital San Martín de Paraná
Hospital San Martín de Paraná Foto: Elonce

La Justicia avanza en la investigación tras la denuncia de una familia por el abuso sexual de la adolescente de 15 años en la localidad de Santa Elena. La víctima permanece internada en el hospital San Martín de Paraná con asistencia médica y psicológica.

 

Gustavo, el padre de la víctima, rompió el silencio y relató el calvario que atraviesa su hija tras haber sido víctima de una violación.

 

"Pa, me lastimaron", decía el texto que llegó al celular de Gustavo a las 00:30. En un principio, el hombre pensó en un accidente vial o un robo. Sin embargo, la crudeza de la realidad lo golpeó de inmediato: "Al instante me manda una foto de las piernas de ella y sangre en el piso, y las zapatillas todas llenas de sangre", contó compungido a La Sexta.

Tras una búsqueda desesperada, la encontró en la zona conocida como El Polígono (o El Tiro). "Estaba debajo de un árbol, frente a una casa, en lo oscuro. Estaba en un charco de sangre, casi sin fuerzas", recordó sobre el momento en que logró localizarla.

 

Dada la gravedad de las lesiones, la menor fue trasladada de urgencia desde el hospital local hacia el San Martín de Paraná. Al llegar a la capital provincial, el cuadro era crítico: "Tenía la presión muy baja y su corazón latía muy lentamente por la cantidad de sangre que había perdido", relató el padre.

 

La adolescente fue intervenida quirúrgicamente a las 5 de la mañana de este martes. "Fueron casi dos horas de cirugía. La médica me dijo: 'Papá, lo que te tengo que decir es muy fuerte. Tu niña está toda lastimada'", expresó Gustavo, quien agradeció profundamente el accionar de los profesionales de salud: "Salvaron a mi hija".

"Después de las 14:00 empezó a tener una buena mejoría. Está mucho mejor, gracias a Dios. Estamos con buena contención y yo de pie dándole fuerza a ella", concluyó Gustavo.

 

Un detenido por el hecho

 

Por el hecho, un joven de 22 años fue detenido y se encuentra alojado en la Jefatura Departamental La Paz. El ataque habría ocurrido en la vivienda del sospechoso, ubicada en calle Mitre.

 

En las próximas horas, la Fiscalía definirá su situación procesal. Se espera que sea imputado por el grave delito contra la integridad sexual de la adolescente. "Yo estaba en un estado de crisis de nervios que quería ir a buscarlo y matarlo", confesó el padre, quien fue contenido por el personal policial en el hospital para evitar una tragedia mayor.

Temas:

Santa Elena presunto abuso sexual adolescente violada víctima de violación
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

