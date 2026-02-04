 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Espectáculos

“Amigos de Paraná no se lo pierdan”: el mensaje de Lali invitando a la Fiesta del Mate

Lali invitó a sus fans de Paraná y de todo el país a su show de este sábado 7 en la Fiesta Nacional del Mate y recordó que aún quedan entradas disponibles.

4 de Febrero de 2026
Lali invita a la Fiesta Nacional del Mate
Lali invita a la Fiesta Nacional del Mate

REDACCIÓN ELONCE

Lali invitó a sus fans de Paraná y de todo el país a su show de este sábado 7 en la Fiesta Nacional del Mate y recordó que aún quedan entradas disponibles.

La ciudad de Paraná ya palpita una nueva edición de la Fiesta Nacional del Mate, con una cartelera artística muy convocante, y una de las figuras centrales es Lali Espósito, que se presentará el sábado 7.

 

Y en este marco, la cantante envió un saludo especial a sus seguidores de Paraná, Entre Ríos y todo el país para invitarlos a su show a la vera del río en la capital entrerriana.

 

El mensaje fue grabado por la propia artista y difundido a través de las redes sociales.

 

“Hola amigos de Paraná, de toda Entre Ríos, de alrededores, de toda la Argentina, que se quiera acercar a la Fiesta Nacional del Mate, este sábado vamos a estar ahí, no se lo pierdan. Todavía quedan entradas”.

Además, en su cuenta de Instagram, Lali compartió en una historia, imágenes de los ensayos previos a su presentación. “Se vuelve al escenario”, escribió junto al video.

 

 

Temas:

Lali Fiesta Nacional del Mate Paraná
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso