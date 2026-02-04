“Amigos de Paraná no se lo pierdan”: el mensaje de Lali invitando a la Fiesta del Mate

La ciudad de Paraná ya palpita una nueva edición de la Fiesta Nacional del Mate, con una cartelera artística muy convocante, y una de las figuras centrales es Lali Espósito, que se presentará el sábado 7.

Y en este marco, la cantante envió un saludo especial a sus seguidores de Paraná, Entre Ríos y todo el país para invitarlos a su show a la vera del río en la capital entrerriana.

El mensaje fue grabado por la propia artista y difundido a través de las redes sociales.

“Hola amigos de Paraná, de toda Entre Ríos, de alrededores, de toda la Argentina, que se quiera acercar a la Fiesta Nacional del Mate, este sábado vamos a estar ahí, no se lo pierdan. Todavía quedan entradas”.

Además, en su cuenta de Instagram, Lali compartió en una historia, imágenes de los ensayos previos a su presentación. “Se vuelve al escenario”, escribió junto al video.