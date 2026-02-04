“Nos regaló muchas sonrisas”: Bastian despertó del coma a tres semanas del accidente en Pinamar

El nene de 8 años que había resultado gravemente herido en un accidente vial ocurrido el 12 de enero en Pinamar despertó del coma luego de permanecer tres semanas en estado crítico. Se trata de Bastián Jérez, quien se encontraba internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Materno Infantil “Don Victorio Tetamanti”, de la ciudad de Mar del Plata.

La confirmación fue realizada por su madre, Macarena Collantes, a través de una publicación en redes sociales. “Gracias a Dios. Hijo, jamás dudé de tu grandeza y de tu fortaleza. Me hiciste la mamá más feliz del mundo”, escribió. Más tarde agregó: “Basti despertó. Nos reconoció, nos regaló muchas sonrisas y caritas de enojado”.

Bastián junto a su mamá, Macarena Collantes / la publicación en redes sociales

El avance se produjo un día después de que el menor fuera sometido a su séptima intervención quirúrgica desde el siniestro. Según informaron desde el Ministerio de Salud bonaerense, la operación consistió en el reemplazo de una válvula de derivación externa por una de derivación ventrículo-pleural, con el objetivo de optimizar el drenaje del líquido cefalorraquídeo y regular la presión intracraneal.

Desde el centro de salud indicaron que el procedimiento se completó de manera satisfactoria y que, si bien Bastián continúa internado en terapia intensiva, su estado clínico y hemodinámico se mantiene estable desde hace más de diez días, publicó Infobae.

El accidente

El choque que provocó las graves lesiones del niño ocurrió el 12 de enero, cerca de las 19:50, en una zona de difícil acceso, habilitada solo para vehículos 4x4. En el UTV en el que se desplazaba viajaban cinco personas, tres de ellas menores. Bastián fue quien sufrió las heridas más severas.

De acuerdo con la reconstrucción oficial, el vehículo de menor porte era conducido por Noemí Quirós, mientras que el niño viajaba en brazos de su padre, Maximiliano Jérez, sin utilizar cinturón de seguridad. La camioneta Volkswagen Amarok involucrada en el impacto era conducida por Manuel Molinari, quien iba acompañado por su pareja, Brisa Soledad Martín.

Tras el accidente, Bastián fue derivado inicialmente a un hospital de Pinamar y, tres días después, trasladado en helicóptero sanitario a Mar del Plata debido a la gravedad de su cuadro.

Investigación judicial

El mismo día del siniestro se tomaron muestras de sangre a los conductores y al padre del menor para realizar estudios toxicológicos. Los resultados arrojaron alcoholemia positiva en Molinari y Quirós, por lo que el Ministerio de Transporte de la Provincia resolvió inhabilitarlos para conducir.

En tanto, el padre de Bastián dio negativo en alcohol y estupefacientes, aunque permanece imputado junto a los otros dos adultos en una causa caratulada como “lesiones culposas”, que es investigada por el fiscal Sergio García.

Actualmente, la pesquisa avanza hacia la realización de la pericia accidentológica, que será determinante para definir responsabilidades. Además, la defensa de Molinari solicitó un estudio de ADN en las muestras de sangre, al alegar presuntas irregularidades en los recipientes utilizados para su conservación.

Acompañamiento

Durante las últimas semanas, familiares y referentes de organizaciones civiles acompañaron a la familia. Vivian Perrone, integrante de la fundación Madres del Dolor, expresó que “estaban viendo que van dando pasos progresivos”, en relación a la evolución del menor.

El nuevo parte alentador renueva las esperanzas en torno a la recuperación de Bastián, quien continúa bajo cuidados intensivos mientras los profesionales siguen de cerca su evolución.