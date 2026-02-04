Autopsia descartó signos de violencia en el niño que llegó muerto a hospital entrerriano

La Justicia de Gualeguaychú avanzó con la autopsia al cuerpo del niño de 3 años que ingresó sin vida al Hospital Centenario durante la madrugada del sábado. El procedimiento, ordenado por el Ministerio Público Fiscal, permitió descartar en una primera instancia la presencia de signos de violencia o anomalías visibles.

Según se informó, el menor vivía junto a su madre, un bebé recién nacido y su padrastro. Al despertar, los adultos advirtieron que el niño no reaccionaba y que presentaba un color morado en la piel. De inmediato fue trasladado al nosocomio, donde los médicos intentaron reanimarlo, pero constataron su fallecimiento.

Por la edad del niño y las circunstancias del caso, se activó el protocolo judicial correspondiente. El médico policial Federico Gini Cambaceres realizó la inspección inicial del cuerpo y dio intervención a la Fiscalía. En un primer momento, el fiscal Jorge Gutiérrez dispuso el traslado del cuerpo a la Morgue Judicial de Oro Verde, aunque finalmente la autopsia se realizó el lunes, tras el reinicio de la actividad judicial.

Qué reveló la autopsia

De acuerdo a lo explicado por el fiscal Gutiérrez, el examen forense no arrojó signos de violencia. “Hicieron la autopsia y no tenía nada fuera de lo normal: no tenía hemorragia, signos de broncoaspiración ni nada”, detalló a El Día de Gualeguaychú.

El procedimiento fue llevado adelante por el médico forense Marcelo Benetti, quien informó que, desde el punto de vista químico, se trataría de una muerte natural. “Químicamente es una muerte natural”, señaló el fiscal, en base al reporte recibido.

Estudios complementarios

Pese a los primeros resultados, la investigación continuará con análisis de laboratorio. Se extrajeron muestras de distintos órganos, que serán evaluadas por una patóloga para determinar con mayor precisión la causa del fallecimiento.

“Mandamos las muestras y después veremos qué resultado arroja eso, si puede dar algún indicio de cuál fue la causa de la muerte”, explicó Gutiérrez. De todos modos, remarcó que tanto en la revisión externa como interna “es un cuerpo que no tenía signos de ningún tipo de lesión”.

La Fiscalía aguarda ahora los informes complementarios para cerrar el caso y confirmar de manera definitiva las causas del deceso.