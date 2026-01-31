Murió un niño en Gualeguaychú: investigan causas del fallecimiento

La muerte de un niño de tres años generó profunda conmoción en Gualeguaychú durante la mañana del sábado, cuando el menor fue hallado sin vida en su domicilio de calle Urquiza al 2500. Según informaron fuentes policiales y judiciales, el niño vivía con su madre, un bebé recién nacido y su padrastro, quienes descubrieron que el pequeño no reaccionaba y presentaba un color morado en su piel.

Tras ser encontrado, el menor fue trasladado de urgencia al Hospital Centenario, donde el personal médico intentó reanimarlo sin éxito. El fallecimiento se confirmó poco después, y la causa del deceso aún se encuentra bajo investigación.

El hecho fue comunicado a las autoridades judiciales de Gualeguaychú, que de inmediato tomaron intervención para esclarecer las circunstancias del lamentable suceso.

Intervención judicial y peritajes

El médico policial, Federico Gini Cambaceres, inspeccionó el cuerpo del niño en el domicilio y brindó un informe preliminar a la Justicia. A partir de este procedimiento, se dispuso la participación del Ministerio Público Fiscal a cargo del fiscal Jorge Gutiérrez.

La Morgue de Oro Verde determinará la causa de la muerte. Foto: Archivo Elonce.

Para determinar las causas exactas de la muerte del niño, el fiscal ordenó trasladar el cuerpo a la Morgue Judicial de Oro Verde, donde se le realizará una autopsia completa. Se espera que para mediados de semana se cuente con un informe preliminar que permita establecer las circunstancias de la tragedia, precisó Diario El Argentino.