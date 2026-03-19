Apareció Esmeralda, la menor desaparecida en Córdoba: estaba sola en un descampado

Luego de horas de incertidumbre, Esmeralda fue encontrada con vida en la ciudad cordobesa de Cosquín, tras un amplio operativo de búsqueda que se desplegó durante toda la noche. La niña, de dos años, había sido reportada como desaparecida el miércoles por la tarde, lo que generó una rápida intervención de las autoridades.

El hallazgo de Esmeralda se produjo en la mañana de este jueves, en un descampado cercano a su vivienda, ubicada en el barrio San José Obrero. Según informaron fuentes policiales, fue personal de la División Motos quien logró dar con la menor en las inmediaciones del lugar.

El caso había generado una fuerte preocupación a nivel nacional, ya que se activó la Alerta Sofía para intensificar la difusión y acelerar su localización. La búsqueda movilizó a diferentes fuerzas y organismos en un despliegue que se concentró en Cosquín y zonas aledañas.

Un operativo de gran magnitud

Desde el momento en que se denunció la desaparición, se montó un operativo con múltiples recursos, según informó La Voz del Interior. Más de 90 efectivos participaron de los rastrillajes, junto con unidades especiales, drones con visión nocturna y equipos de canes.

Además, se realizaron controles en accesos a la ciudad y se analizaron registros de cámaras de seguridad públicas y privadas. También se trabajó sobre el relevamiento de celdas telefónicas para intentar reconstruir los movimientos en la zona.

La Policía de Córdoba desplegó un amplio operativo para encontrarla.

La investigación fue coordinada por la fiscal Silvana Pen, quien ordenó diversas medidas para avanzar en el caso. Entre ellas, la toma de testimonios a familiares y el secuestro de dispositivos móviles para su análisis.

Cómo se originó la búsqueda

La desaparición de Esmeralda fue advertida por su madre alrededor de las 14:30 del miércoles, cuando notó que la niña no se encontraba en su vivienda. Tras una búsqueda inicial sin resultados, se dio aviso a la Policía y comenzó el operativo.

En paralelo, familiares difundieron la imagen de la menor en redes sociales, lo que contribuyó a visibilizar el caso. Durante las primeras horas, la incertidumbre creció ante la falta de pistas concretas sobre su paradero.

La Policía de Córdoba desplegó un amplio operativo para encontrarla.

Incluso, surgieron distintas hipótesis en torno a lo ocurrido, mientras los investigadores intentaban determinar las circunstancias de la desaparición. El contexto generó una fuerte conmoción en la comunidad local.

Investigación en curso

Tras el hallazgo de Esmeralda, las autoridades continúan trabajando para esclarecer lo sucedido. Si bien la niña fue encontrada con vida, aún no se precisaron detalles sobre cómo llegó al lugar donde fue ubicada.

El caso sigue bajo investigación judicial, con el objetivo de reconstruir lo ocurrido en las horas en que la menor estuvo desaparecida. La fiscalía mantiene abiertas distintas líneas de análisis.