"Alguien me sacó a mi hija”: desgarrador testimonio de mamá de niña desaparecida en Córdoba

La angustia se apoderó de la localidad de Cosquín tras la desaparición de Esmeralda Pereyra López, de apenas dos años. Su madre, Tania López, rompió el silencio y fue categórica al asegurar que la menor no se extravió por cuenta propia: “Alguien me sacó a mi hija”.

La mujer explicó que viven en una vivienda ubicada en un sector de descampado en el barrio San José Obrero y rechazó cualquier versión que hable de una falta de vigilancia.

"Nosotras siempre estuvimos pendientes de mi hija, es imposible que me digan a mí que yo la descuidé. Fue un segundo", manifestó con dolor.

En su testimonio, la madre de Esmeralda detalló el dramático instante en que advirtió la ausencia de la niña, momento en el que comenzó a gritar y suplicar ayuda a los vecinos, publicó La Voz.

A pesar de su intención de participar activamente en los rastrillajes, las autoridades le solicitaron a Tania que permanezca en su hogar mientras se desarrolla el operativo que incluye drones y perros. “Me dijeron que me quede tranquila, que me relaje, que ellos están haciendo su trabajo”, comentó sobre la respuesta policial",

Quebrada por la situación, la mujer defendió su rol como madre trabajadora y calificó lo sucedido como una injusticia extrema. "Yo lo único que quiero es a mi hija. Nada más, quiero a mi hija", sentenció entre lágrimas.

La principal sospecha: intervención de un tercero

La búsqueda de Esmeralda Pereyra López, la niña de 2 años desaparecida en Cosquín, sumó en las últimas horas un testimonio clave: el de su tía, quien aseguró que la nena no se extravió por su cuenta y sostuvo que fue llevada por alguien.

“Se la llevaron del frente de mi casa”, dijo aLa Voz la tía de la pequeña y hermana de su madre, Valeria.

Buscan a Esmeralda Pereyra López

En el marco de la desaparición, en la noche de este miércoles, el Ministerio de Seguridad Nacional activó la alerta Sofía, un mecanismo para coordinar la inmediata búsqueda y localización de los niños y adolescentes desaparecidos cuyas vidas se consideren en “Alto Riesgo Inminente”.

Según la tía de la niña, no hay dudas de que Esmeralda no pudo haberse alejado sola del entorno familiar. “Para mí, alguien la agarró. Porque si no ella tendría que estar acá con nosotros”, expresó.

El contexto de la desaparición

La familia describió a Esmeralda como una nena activa, pero que no solía alejarse de su casa sin compañía. “Sale a jugar a la arenita y vuelve adentro, no se mueve para ningún lado”, explicó su tía.

Además, remarcaron que solo salía con adultos de confianza: su madre, su abuela o su tía; ese comportamiento refuerza la hipótesis de que su desaparición no fue voluntaria ni accidental.

La niña fue vista por última vez este miércoles por la tarde en su casa del barrio San José Obrero, cuando su madre notó su ausencia mientras cocinaba.

Desde entonces, se desplegó un amplio operativo con participación de la Policía, bomberos, unidades especiales y drones, bajo la coordinación de la fiscal Silvana Pen.

La búsqueda incluye rastrillajes en la zona, especialmente en un río cercano, y la revisión de cámaras de seguridad.

Sospechas en la zona y un circo bajo la lupa

Durante los primeros momentos de la búsqueda, vecinos intentaron inspeccionar un circo que se encontraba en las inmediaciones.

“Había un circo que se fue justo hoy”, relató una vecina, quien también denunció que no les permitieron ingresar sin orden policial.

Aunque no hay confirmaciones oficiales, ese dato forma parte de las líneas que se analizan en el entorno.

El pedido desesperado de la familia

En medio de la situación, la tía de Esmeralda visiblemente angustiada expresó: "Por favor, con una mano en el corazón, devuélvala. Su familia está destruida”.

También pidió a la comunidad que continúe difundiendo el caso: “Sigan compartiendo, sigan buscándola, no dejen de buscarla”.

La investigación continúa sin una hipótesis confirmada, mientras las autoridades intentan reconstruir los últimos movimientos de la niña.

El caso mantiene en vilo a toda la comunidad, que acompaña el operativo con la esperanza de encontrar a Esmeralda con vida lo antes posible.