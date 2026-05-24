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El emotivo mensaje de cumpleaños de Tini para Rodrigo De Paul que conmovió a las redes

La cantante sorprendió a su pareja con una dedicatoria íntima y un álbum de fotos que mostró el lado más cotidiano de su relación.

24 de Mayo de 2026
Tini y una emotiva dedicatoria a su novio, el futbolista Rodrigo De Paul, por su cumpleaños
Tini y una emotiva dedicatoria a su novio, el futbolista Rodrigo De Paul, por su cumpleaños

La cantante sorprendió a su pareja con una dedicatoria íntima y un álbum de fotos que mostró el lado más cotidiano de su relación.

Tini Stoessel volvió a captar la atención en redes sociales tras dedicarle un romántico saludo de cumpleaños a Rodrigo De Paul, quien celebró sus 32 años este 24 de mayo.

La artista compartió un carrusel de imágenes y videos en su cuenta de Instagram que recorren distintos momentos de la vida en pareja, acompañado por un mensaje breve pero contundente: “Feliz cumpleaños mi amor, sos lo más lindo que tengo en este mundo, me cambiaste la vida. Te amo con todo el corazón”.

La publicación no tardó en viralizarse, acumulando cientos de miles de “me gusta” y miles de comentarios en menos de una hora, con seguidores y celebridades sumándose a las muestras de cariño.

Un álbum íntimo y sin filtros

 

El posteo mostró una faceta íntima de la relación, alejada de las alfombras rojas y los eventos públicos. Entre las imágenes se pudieron ver escenas cotidianas como selfies, cenas, viajes, momentos en casa y hasta situaciones espontáneas como cortes de pelo o rutinas de cuidado personal.

 

También se incluyó una foto de la infancia del futbolista, un detalle que aportó un tono aún más personal al homenaje.

Reacciones y repercusión

El saludo generó una fuerte repercusión en redes sociales. Figuras del espectáculo y seguidores dejaron miles de comentarios celebrando la relación y destacando la naturalidad de la pareja.

La publicación reafirma el vínculo entre la cantante y el mediocampista de la Selección Argentina, quienes atraviesan un momento de alta exposición pública pero mantienen un perfil cercano en sus redes.

Temas:

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