Guillermo Coppola habló sobre las secuelas de su problema respiratorio: “No me gustaría verme así”

Guillermo Coppola volvió a referirse públicamente a su estado de salud y brindó detalles sobre las dificultades que atraviesa desde que fue diagnosticado con hipertensión arterial pulmonar. El empresario reconoció que utiliza un dispositivo de oxígeno portátil de manera permanente, aunque admitió que todavía no logra acostumbrarse a usarlo delante de otras personas.

Durante una entrevista televisiva, Coppola explicó cómo es el funcionamiento del aparato que debe llevar consigo diariamente. “Tengo un equipito que es una maravilla, lo llevás en el bolsillo. Igual lo llevo. El auto trato de dejarlo siempre cerca”, comentó al describir las limitaciones que enfrenta en su rutina cotidiana.

La conversación avanzó cuando la periodista Dominique Metzger le consultó si la incomodidad tenía relación con una cuestión estética. Lejos de esquivar la pregunta, Coppola respondió con sinceridad: “No me gustaría verme así”.

La dificultad de adaptarse al tratamiento

El exrepresentante de Diego Maradona también reveló que en algunas oportunidades llevó el dispositivo a distintos eventos, incluso a la cancha, aunque nunca terminó utilizándolo públicamente. “A veces lo bajo, pero nunca me lo puse”, aseguró.

Meses atrás, Coppola había contado que debió someterse a un cateterismo para que los médicos pudieran determinar el origen de los problemas respiratorios que venía padeciendo. Tras varios estudios, recibió el diagnóstico de hipertensión arterial pulmonar, una enfermedad que afecta la circulación sanguínea entre el corazón y los pulmones.

Desde entonces, el empresario permanece bajo tratamiento médico y debe convivir con controles periódicos y asistencia de oxígeno. A pesar de las dificultades, dejó en claro que no piensa modificar radicalmente su estilo de vida ni abandonar sus compromisos laborales.

“En la cama no me voy a meter”

Tiempo atrás, al regresar al programa radial de Guido Kaczka luego de una internación, Coppola había dejado una frase que reflejó su postura frente a la enfermedad: “En la cama no me voy a meter”.

Con el paso de los meses, el empresario continuó participando de actividades públicas y manteniendo presencia en medios de comunicación, aunque ahora reconoció las limitaciones que le genera el cuadro respiratorio que atraviesa.