Guillermo Coppola recibió el alta y reveló su diagnóstico tras estudios por problemas pulmonares

Guillermo Coppola estuvo internado una noche a causa de una cuestión pulmonar

El empresario y exmanager de Diego Maradona, Guillermo Coppola, recibió el alta médica luego de permanecer una noche internado para realizarse estudios vinculados a su salud pulmonar. Tras regresar a su casa, contó cómo continúa su recuperación y confirmó que ya tiene un diagnóstico.

“Arriba, arriba. Ya estoy en casa, estudio hecho, un catéter que determinó una hipertensión pulmonar”, expresó Coppola al hablar sobre el procedimiento al que fue sometido. El empresario explicó que ahora seguirá un tratamiento médico y continuará con controles periódicos.

La internación había generado preocupación entre sus seguidores, aunque su hija, Natalia Coppola, aclaró que se trató de estudios programados y no de una urgencia médica.

Según explicó, Coppola ingresó al sanatorio el día anterior para someterse a un cateterismo que permitiría confirmar el diagnóstico. El procedimiento se realizó por la mañana y horas después recibió el alta para continuar la recuperación en su domicilio.

“Está todo bajo control. Él se realizó unos estudios que estaban previstos, no hubo ninguna urgencia. Ya está en su casa descansando”, detalló Natalia.

Antecedentes de salud

El empresario de 73 años arrastra complicaciones respiratorias desde que contrajo COVID-19 en 2021. A raíz de esa infección desarrolló fibrosis pulmonar, lo que en distintas oportunidades lo obligó a someterse a controles médicos.

En los últimos años, Coppola atravesó varios episodios de internación relacionados con problemas respiratorios. Incluso debió permanecer en terapia intensiva durante una de las complicaciones derivadas del virus.

Ahora, tras confirmar el diagnóstico de hipertensión pulmonar, el exrepresentante aseguró que seguirá las indicaciones médicas para continuar con su recuperación. “Ya tenemos diagnóstico y tratamiento a seguir”, concluyó.