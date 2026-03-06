La Paz: un jurado popular declaró “culpable” al hombre que asesinó exjuez de Paz de Bovril

Un jurado popular, declaró culpable a Norberto Rosales por considerarlo responsable del homicidio del exjuez de Paz de Bovril, Roberto Curá. El acusado cumplirá prisión preventiva en la Unidad Penal N°9 hasta que la sentencia adquiera firmeza.
Tras cuatro jornadas de debate, un jurado popular reunido hoy en la Sala de Audiencias de los Tribunales de La Paz, declaró culpable a Norberto Rosales por considerarlo autor penalmente responsable del delito de homicidio doblemente agravando por alevosía y crimini causae.
Rosales, había llegado al juicio, acusado del homicidio del exjuez de Paz de Bovril, Roberto Curá.
Se trató del primer juicio por jurados que se realizó este año en esa localidad.
Se recordará que Rosales, de 69 años, llega al juicio imputado por el asesinato de Curá, de 82, quien fue hallado sin vida el 23 de abril de 2024 en su domicilio de la localidad de Bovril. El crimen generó una fuerte conmoción en la comunidad por la violencia con la que fue ejecutado.
El crimen del ex juez
Según la investigación, Roberto Curá fue asesinado a golpes y hallado atado de pies y manos en el baño del quincho de su vivienda, ubicada sobre calle Eva Perón de Bovril. Fue su esposa quien descubrió el cuerpo y dio aviso a la Policía.
En las primeras horas posteriores al homicidio fueron detenidos dos hombres que luego resultaron sobreseídos. La pesquisa avanzó y derivó en la detención de Norberto Rosales el 2 de mayo de 2024, en una vivienda de la zona de Bajada Grande, en Paraná.
De acuerdo a fuentes policiales, la captura se logró tras testimonios que indicaron que Rosales había solicitado ser trasladado a Paraná pocas horas después del crimen. La investigación determinó que el acusado se desplazó posteriormente por Rosario y la provincia de Buenos Aires, antes de regresar a Paraná, donde finalmente fue localizado.
Preventiva en Gualeguaychú
Conocido el veredicto del jurado, el juez técnico y vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones N ° 8 de Paraná, Rafael Cotorruelo, anunció que la audiencia de cesura, durante la cual las partes brindarán sus argumentos sobre la pena que deberán cumplir el imputado, se realizará el miércoles 11 de marzo, a las 8:30 en los tribunales de Paraná.
Además, resolvió que Rosales cumpla prisión preventiva en la Unidad Penal N°9 hasta que la sentencia adquiera firmeza.
Durante el debate, el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por el fiscal Facundo Barbosa, en tanto que la querella estuvo a cargo del abogado Marcos Rodríguez Allende.
Por su parte el imputado fue asistido por las defensoras oficiales Nadia Musante y Mariel Riera.
Se trató del juicio por jurados número 155 que se realizó en Entre Ríos desde la entrada en vigencia de este sistema de juzgamiento penal.