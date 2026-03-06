Anticipan lluvias aisladas, temperaturas que rondarán los 30 grados en marzo y la proyección para abril y mayo

REDACCIÓN ELONCE
El meteorólogo Alejandro Gómez explicó a Elonce cómo evolucionará el tiempo en los próximos días en Entre Ríos y cuáles son las proyecciones climáticas para el trimestre. Anticipó mejoramiento tras lluvias aisladas y temperaturas que todavía podrían superar los 30 grados.
El pronóstico del tiempo en Entre Ríos anticipó un escenario de transición meteorológica para los próximos días, con lluvias aisladas que tenderán a disiparse, mejoramiento gradual de las condiciones y temperaturas que todavía podrían superar los 30 grados durante marzo. Así lo explicó al dialogar con Elonce, el meteorólogo Alejandro Gómez, quien analizó el comportamiento de la atmósfera y las proyecciones climáticas para los próximos meses.
Según detalló el especialista, en la región se registró durante las últimas horas la presencia de un sistema frontal que generó abundante nubosidad, aunque sin provocar fenómenos intensos en la zona. “Estamos teniendo un sistema frontal prácticamente estacionado sobre el extremo sur de la provincia de Entre Ríos y una onda de presión en niveles medios que estuvo provocando abundante nubosidad en nuestra zona”, indicó al programa GPS.
El meteorólogo aclaró que la situación de inestabilidad fue más intensa en otras áreas del litoral. “Nuestra zona tuvo algunas lluvias muy ligeras, no estuvimos en el epicentro de la inestabilidad. Esa situación se dio más al norte, sobre el norte de Santa Fe, el norte de Entre Ríos y el sur de Corrientes, donde hubo lluvias, chaparrones y algunas tormentas eléctricas más intensas”, explicó.
Mejoramiento gradual del tiempo en Entre Ríos
De acuerdo con el análisis meteorológico, el sistema de nubes comenzó a desplazarse hacia otras regiones, lo que generaría un cambio progresivo en las condiciones atmosféricas. “Ahora toda esa masa nubosa se está desplazando junto con la onda de depresión en niveles medios hacia el sur de Brasil y hacia el norte de Uruguay, dejando para nosotros condiciones en un mejoramiento gradual”, afirmó Gómez.
En ese sentido, el especialista sostuvo que durante la noche y la madrugada se registraría un cambio en el comportamiento del viento, lo que marcaría el avance del frente frío. “Estimo que en el transcurso de la noche o en la madrugada de mañana probablemente el viento se intensifique un poco del sureste. Eso marcaría que el sistema frontal avanza un poquito más y nos traería un cambio de masa, no muy apreciable, pero sí las temperaturas posiblemente desciendan un poco y se sienta relativamente fresco”, señaló.
El meteorólogo también describió cómo se observaron algunos chaparrones aislados en la región durante la jornada. “Ahí se ve clarito cómo hay un chaparrón, no de intensidad fuerte, pero sí moderada, que todavía está afectando la zona”, comentó a Elonce.
Lluvias aisladas y cielo parcialmente nublado
Gómez explicó en diálogo con Elonce que las precipitaciones registradas en la región no tuvieron un comportamiento uniforme, sino que se presentaron de forma dispersa.
“Este fenómeno no muestra una lluvia continua en toda la zona, sino que se trata de lluvias aisladas o dispersas. A medida que esa masa nubosa se vaya moviendo, la lluvia se va a ir trasladando y además es probable que esa nubosidad se disipe y pierda espesor”, indicó.
Por ese motivo, el meteorólogo anticipó que el proceso de mejoramiento comenzaría durante la noche. “Las lluvias van a cesar finalmente, dando un mejoramiento en el transcurso de la noche y durante la madrugada del día de mañana”, sostuvo.
El especialista agregó que esas condiciones de estabilidad se consolidarán durante la jornada siguiente. “El mejoramiento se va a sostener durante el día de mañana (sábado)”, remarcó.
Cómo estará el tiempo el fin de semana
En relación con el pronóstico inmediato, Gómez anticipó que el sábado presentará condiciones relativamente estables. “Para mañana esperamos en general cielos parcialmente nublados, con vientos débiles y ocasionalmente moderados del este”, explicó.
Además, señaló que el ingreso de mayor radiación solar provocará un leve aumento de temperatura respecto a jornadas previas. “Las temperaturas respecto del día de hoy van a ascender porque mañana tendríamos ingreso de sol y esa diferencia haría que las temperaturas sean un poco superiores, probablemente en unos 28 o 29 grados”, detalló a Elonce.
En cuanto al domingo, el especialista anticipó que el tiempo se mantendrá mayormente estable durante gran parte del día. “El día domingo se ve en buenas condiciones en la mañana, todavía algo ventoso en las primeras horas, pero en general bien”, indicó.
Nuevas lluvias hacia el inicio de la semana
Sin embargo, el panorama meteorológico podría volver a presentar episodios de inestabilidad hacia el cierre del fin de semana. “Durante la tarde del domingo el cielo estará parcialmente nublado y el domingo por la noche estaría llegando una nueva onda de depresión en los niveles medios”, explicó Gómez a Elonce.
Ese sistema podría provocar nuevas precipitaciones en la región. “Estaría proporcionando a nuestra zona, especialmente al centro y norte de Entre Ríos, algunas lluvias y tormentas”, señaló.
De acuerdo con las proyecciones, estas precipitaciones serían breves y se concentrarían en un período acotado. “Estimo que van a mantenerse desde las últimas horas de la noche del domingo hasta las primeras horas de la mañana del lunes”, indicó.
Posteriormente, las condiciones meteorológicas volverían a mejorar. “A partir de aquí las condiciones vuelven a mejorar”, afirmó el especialista.
Temperaturas de verano durante marzo
En relación con la evolución térmica para el resto del verano y el inicio del otoño, el meteorólogo explicó que todavía podrían registrarse jornadas con temperaturas elevadas. “Las proyecciones meteorológicas que se ven en los modelos indican que para los próximos tres meses estaríamos teniendo temperaturas similares o normales para la época del año”, señaló Gómez al programa GPS que se emite por Elonce Radio & Stream FM 98.7.
Esto implica que durante marzo todavía se mantendrán condiciones típicas del final del verano. “Durante marzo las temperaturas todavía serían relativamente elevadas”, afirmó.
Sin embargo, aclaró que no se esperan fenómenos extremos en materia térmica. “Yo no veo olas de calor para la etapa de marzo”, sostuvo.
Días cálidos con máximas superiores a 30 grados
Aunque no se prevén olas de calor prolongadas, el meteorólogo explicó que sí podrían registrarse jornadas con temperaturas superiores a los 30 grados. “Las temperaturas en algún momento todavía van a llegar a valores superiores a los 30 grados”, aseguró.
El especialista explicó que este comportamiento térmico se vincula con la estabilidad atmosférica y la radiación solar. “Creo que una secuencia de tres días buenos da suficiente margen como para que haya un calentamiento progresivo de la masa de aire”, indicó a Elonce.
En ese contexto, señaló que las temperaturas elevadas pueden repetirse durante marzo. “Si no media ningún sistema frontal y se mantienen esas características de la masa de aire, es muy probable que las temperaturas sean superiores a los 30 grados todavía durante el mes de marzo”, remarcó.
Proyecciones para abril y mayo
Respecto al inicio del otoño, Gómez explicó que el descenso térmico será progresivo y responderá a factores estacionales. “Para abril y mayo las temperaturas obviamente van a empezar a descender”, indicó.
El meteorólogo explicó que el cambio se vincula con la menor incidencia solar. “Hay una declinación del sol y la incidencia va a ser distinta, por lo que las temperaturas comenzarán a bajar”, señaló.
No obstante, aclaró que todavía podrían registrarse episodios cálidos durante el inicio del otoño. “No quiere decir que descartemos que abril pueda tener temperaturas superiores a los 30 grados”, advirtió.
Posibles días cálidos hasta mediados de abril
Según explicó el especialista, los modelos climáticos muestran que los días cálidos podrían extenderse algunas semanas más. “Es probable que por lo menos hasta mediados de abril las temperaturas en nuestra zona puedan llegar a ser similares o un poco superiores a los 30 grados”, sostuvo.
En ese sentido, reiteró que no se prevén olas de calor intensas, pero sí periodos breves de tiempo estable y cálido. “No veo en general olas de calor, pero sí períodos en donde se tengan tres o cuatro días de buenas condiciones con un calentamiento progresivo de la masa de aire”, afirmó.
El meteorólogo explicó que este fenómeno se relaciona con la fuerte incidencia solar propia de la salida del verano. “El sol todavía tiene una incidencia importante en nuestra zona, por lo que las temperaturas pueden superar tranquilamente los 30 grados”, indicó.
Diferencia entre tiempo y clima
Durante la entrevista, el especialista también explicó la diferencia conceptual entre el tiempo meteorológico y el clima. “Lo correcto es hablar de condiciones meteorológicas o tiempo cuando nos referimos a un periodo corto”, explicó.
Según señaló, el concepto de clima se relaciona con tendencias de largo plazo. “Cuando hablamos de clima estamos hablando de parámetros que tienen que ver con un resultado estadístico”, indicó.
En ese sentido, detalló que el clima surge de análisis prolongados. “Es una estadística que se construye a lo largo de muchos años y que permite sacar conclusiones sobre las características dominantes de una región”, explicó el especialista en meteorología.
Por qué Entre Ríos tiene un clima variable
Finalmente, el meteorólogo explicó por qué el litoral argentino presenta una marcada variabilidad en sus condiciones atmosféricas.
“Nosotros estamos en una zona templada, pero con características que en verano se vuelven más elevadas y entonces nos transformamos en una zona semitropical”, señaló a Elonce.
Según explicó, esto se debe a la interacción de diferentes masas de aire en la región. “El sur del litoral, el norte de Buenos Aires y hasta el centro de Corrientes tienen la característica de recibir tanto masas de aire frío como masas de aire cálido”, detalló a Elonce.
Este fenómeno genera cambios frecuentes en el tiempo. “Ese juego y esa variabilidad hacen que tengamos contrastes muy marcados entre temperaturas máximas y mínimas”, indicó Gómez.
Además, agregó que esa interacción atmosférica explica la inestabilidad habitual en la región. “Hay que considerar también que esta variabilidad hace que la zona sea particularmente inestable”, concluyó.