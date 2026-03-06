Fallecimiento del jugador de rugby en Concordia: el sentido comunicado del club

El lamentable fallecimiento ocurrió este jueves, cuando el equipo de Primera División de Los Espinillos realizaba una práctica en las inmediaciones del parque San Carlos. El grupo compartía un entrenamiento de pretemporada cuando uno de los jugadores se descompensó.

Tras ser atendido en el lugar donde se encontraban, fue trasladado en ambulancia al hospital Masvernat, donde a pesar de las maniobras y la atención médica, lamentablemente falleció poco después.

Al respecto, desde Los Espinillos manifestaron que atraviesan “un momento de profundo dolor por el fallecimiento de Juan Manuel Perillo, publicó DRU. Su partida nos golpea intensamente, ya que despedimos no solo a un jugador comprometido con nuestro club, sino también a una persona de gran calidad humana, que supo ganarse el cariño y respeto de todos”.

Su recuerdo

En el comunicado, desde el club expresaron que “Juan Manuel representó nuestros colores con compromiso, humildad y compañerismo. Su presencia, tanto dentro como fuera de la cancha, dejó una huella imborrable en compañeros, entrenadores y en cada miembro de nuestra institución”.

De esta manera, señalaron que “en nombre de la comisión directiva y de toda la familia de Los Espinillos, expresamos nuestro acompañamiento más sincero a su familia, amigos y seres queridos en este momento tan difícil”.

Finalmente, apuntaron que “siempre lo recordaremos con afecto y gratitud por haber sido parte de nuestra historia”.