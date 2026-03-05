Jugador de rugby murió tras descompensarse durante un entrenamiento en Concordia

Un jugador de rugby falleció tras descompensarse durante un entrenamiento mientras realizaba trabajos físicos junto a sus compañeros del Club Los Espinillos. El deportista fue asistido por personal del servicio de emergencias y trasladado al hospital, pero lamentablemente ingresó sin vida.

El hecho ocurrió alrededor de las 21:30 horas, cuando el servicio de emergencias 107 fue comisionado a la intersección de calles Arruabarrena y Belgrano, en inmediaciones del Parque San Carlos y del Regimiento de Caballería de Tanques 6 Blandengues.

Según se informó, en ese lugar una persona se habría descompensado mientras practicaba actividad física. Rápidamente una ambulancia acudió al sitio y los profesionales de la salud comenzaron a realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

Traslado de urgencia al hospital

La víctima fue identificada como Juan Manuel Perillo, jugador de rugby que integraba el plantel de Primera División del Club Los Espinillos.

De acuerdo a los primeros datos, el deportista se encontraba entrenando junto a sus compañeros cuando sufrió una descompensación repentina. Al desvanecerse habría caído al suelo y golpeado fuertemente su cabeza.

Juan Manuel Perillo.

Los profesionales del servicio de emergencias continuaron con las maniobras de reanimación mientras lo trasladaban de urgencia al hospital Delicia Concepción Masvernat. Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados durante la asistencia médica, el jugador ingresó al nosocomio ya sin signos vitales.

Conmoción en el ámbito deportivo

Perillo formaba parte del plantel superior del Club Los Espinillos, institución en la que desarrollaba su actividad deportiva. El equipo se encontraba realizando la pretemporada desde el pasado 27 de enero con el objetivo de prepararse para las competencias de la temporada.

Durante la jornada en que ocurrió el hecho, el plantel había concurrido a la zona cercana al Parque San Carlos para llevar adelante trabajos físicos de entrenamiento, publicó Concordia Policiales.

El fallecimiento del joven deportista generó profunda conmoción entre sus compañeros, familiares y en el ambiente del rugby de Concordia.