Intendente aseguró que el agua en Oro Verde es potable pese a reclamos de vecinos

El intendente de Oro Verde, César Clement, se refirió a las quejas planteadas por vecinos de la localidad sobre la calidad del agua potable y aseguró que, de acuerdo a los estudios realizados, "el agua es apta para el consumo" humano, aunque presenta características propias de la zona.

En ese sentido, explicó a Elonce que en la localidad “no existen mayores inconvenientes con el suministro”, aunque reconoció que el agua tiene un contenido salino.

“El agua que tenemos en Oro Verde es potable. Sí es cierto que se trata de un agua salada, porque en nuestra zona no contamos con agua dulce”, señaló el jefe comunal.

Clement recordó además que el servicio de agua en la localidad se encuentra dividido entre dos prestadores.

El intendente de Oro Verde respondió al reclamo de los vecinos por el agua

“Una parte del servicio está a cargo del municipio y otra parte corresponde a la cooperativa. Muchos de los reclamos que han surgido están vinculados al sector que administra la cooperativa”, explicó.

Reuniones con vecinos y gestiones ante la Provincia

El intendente indicó que durante el último año mantuvo diversas reuniones con los vecinos que manifestaron inquietudes sobre el servicio. “Con algunos de ellos me reuní en varias oportunidades. Habremos tenido unas ocho reuniones, a veces con dos o tres vecinos, para escuchar los planteos y buscar alternativas”, afirmó.

Entre los encuentros mencionó conversaciones con distintos vecinos que impulsaron los reclamos y también gestiones con autoridades provinciales.

“También hemos mantenido reuniones con funcionarios de la provincia para abordar la situación y analizar los estudios realizados sobre el agua”, agregó. Según explicó Clement, los análisis efectuados por organismos provinciales confirmaron que el agua cumple con los parámetros de potabilidad.

“Provincia realizó estudios sobre el agua que provee la cooperativa y los resultados fueron positivos. Es decir, se trata de agua potable que puede consumirse, más allá de que tenga un sabor salado”, remarcó.

El olor que perciben algunos vecinos

Respecto a los reclamos por olores en el agua, el intendente reconoció que en algunos sectores se registra una situación puntual al abrir la canilla por primera vez.

“Hay zonas donde al abrir la canilla puede sentirse un olor inicial, pero cuando el agua corre unos segundos vuelve a la normalidad”, explicó. El jefe comunal señaló que ese fenómeno podría estar relacionado con características naturales del agua extraída de los pozos.

“Probablemente tenga que ver con alguna carga mineral del agua, algo que puede aparecer en el primer momento cuando se abre la canilla, especialmente por la mañana”, indicó.

Localidad de Oro Verde

Un crecimiento poblacional que cambió los hábitos

Clement también vinculó parte de las críticas al crecimiento demográfico de la localidad en los últimos años.

“Oro Verde era una comunidad pequeña y en los últimos tiempos mucha gente se trasladó desde Paraná. Allí están acostumbrados al consumo de agua dulce, que tiene características muy distintas”, sostuvo.

El intendente explicó que el agua que se distribuye en la localidad proviene de pozos y se somete a controles periódicos. “El agua se extrae todos los días de los pozos que administra la cooperativa y llega en buenas condiciones. Puede ocurrir que en algún momento haya una rotura de cañería o algún inconveniente puntual que genere una muestra con características distintas, pero el agua es incolora y apta para el consumo”, afirmó.

La posibilidad de mejorar el servicio

El intendente también planteó que los propios vecinos pueden involucrarse en la gestión del sistema de agua a través de la cooperativa.

“La cooperativa es una institución de los propios vecinos. Cualquier persona que tenga interés en mejorar el servicio puede participar y trabajar desde allí para fortalecerlo”, expresó.

Finalmente, Clement recordó que desde distintas gestiones municipales se realizaron intentos para llevar agua dulce a la localidad, aunque esa posibilidad aún no se concretó.

“Se ha intentado en varias oportunidades que llegue agua dulce a Oro Verde, pero hasta ahora no ha sido posible. La presencia de agua salada no solo cambia el sabor, también afecta la vida útil de electrodomésticos como termotanques o lavarropas”, concluyó.