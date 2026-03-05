Feria en tu Barrio ofrece promociones en carne, verduras y productos regionales

La feria Mercado en tu Barrio se realiza cerca del CIC La Floresta y reunió a numerosos vecinos que se acercaron a comprar. Allí se ofrece carnes, verduras y productos regionales a precios promocionales.
Una nueva edición de “Feria en tu Barrio” se desarrolla este jueves en la zona del CIC La Floresta, sobre calle Ferrarotti, casi Blas Parera, con un especial de carnes que convocó a numerosos vecinos en busca de precios accesibles.
Los puestos ofrecen distintos cortes y productos a valores promocionales. Cristina, una de las vecinas que se acercó al lugar, destacó la propuesta y explicó que suele recorrer este tipo de ferias para aprovechar las ofertas.
“Los precios son muy buenos. Siempre andamos buscando las promociones para poder ahorrar un poco”, señaló. La mujer contó que habitualmente intenta comprar pulpa para el consumo familiar, aunque también analizó cómo se presentan algunos cortes.
Cortes de carne con precios promocionales
Desde el puesto de carnes indicaron que los vecinos esperaban la llegada de la feria, especialmente por las promociones del día. “La gente nos estaba esperando como siempre, así que acá estamos trabajando y vendiendo”, expresó uno de los trabajadores.
Entre los cortes ofrecidos se encontraban:
· Carne picada: $10.500
· Aguja: $9.900
· Costilla de oferta: $12.000
También se ofrecían costilla de novillo seleccionada, falda y chorizo especial artesanal, elaborado con una receta tradicional.
“Trajimos aguja, costilla de oferta, carne picada y chorizo especial que hacemos nosotros con una receta de campo muy buena. El chorizo no falla”, comentó el vendedor.
Según indicó, uno de los productos más buscados fue la carne picada. “La gente está llevando mucha carne picada para hacer salsas, empanadas y comidas de todos los días”, explicó.
Compras para el consumo diario
Entre los compradores también estuvo Alejandra, quien participaba de una clase de ritmos en la zona y aprovechó para acercarse a la feria.
“Uno siempre ve una oferta y compra, pero lo que alcanza es para uno o dos días”, comentó.
La mujer explicó que muchas familias se organizan de esa manera para poder administrar mejor los gastos en alimentos.
Frutas, verduras y productos artesanales
Además de carnes, la feria ofreció frutas y verduras provenientes del Parque Hortícola, con precios promocionales.
Entre los valores destacados se encontraban:
· Tomate: 2 kilos por $2.500
· Acelga: 2 paquetes por $2.000
· Achicoria: 2 paquetes por $1.500
Una de las trabajadoras del puesto explicó cuáles eran los productos más buscados. “Hoy está saliendo mucho tomate y acelga, sobre todo para preparar tartas”, indicó.
La feria también incluyó puestos de productos regionales y elaboraciones artesanales.
Sandra, una de las emprendedoras presentes, ofrecía alfajores artesanales y galletitas saludables.“Traje alfajores de arándano, miel, harina de arroz integral con mascavo y nuez pecán, y también sabor yerba mate”, detalló.
Además, presentó galletitas para merienda elaboradas con ingredientes naturales.
“Las galletitas de arándano tienen trocitos de fruta en la masa y son una opción saludable para la merienda”, explicó.