Realizan mejoras en escuela de Viale: beneficiará a más de 180 estudiantes

El Gobierno de Entre Ríos ejecuta trabajos edilicios en la Escuela Primaria Nº 102 “Victoria de Chacabuco”, de Viale, que incluyen reformas en la cocina, mejoras en la red de gas natural y reparaciones en el jardín de infantes. Las obras demandan una inversión de 32 millones de pesos.
El Gobierno de Entre Ríos, a través del Ministerio de Planeamiento e Infraestructura, ejecuta trabajos edilicios en la Escuela Primaria Nº 102 "Victoria de Chacabuco" de Viale, con intervenciones en el sector de cocina, la red de gas natural y el jardín de infantes. Las mejoras beneficiarán a más de 180 estudiantes que asisten diariamente a la institución.
Ubicada en la intersección de 3 de Febrero y Rawson, en la ciudad de Viale, departamento Paraná, la escuela alberga a 185 alumnos, 60 del nivel inicial y 125 del nivel primario. Los trabajos en marcha apuntan a mejorar las condiciones edilicias y reforzar la seguridad en las instalaciones para el desarrollo de las actividades educativas.
El ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob, destacó la importancia de estas acciones: "Estamos interviniendo en sectores centrales para la vida escolar, como la cocina y el jardín de infantes, donde los chicos aprenden y comparten todos los días. Con una planificación ordenada y una administración responsable de los recursos que se disponen, avanzamos con respuestas concretas para atender las necesidades edilicias y hacer posibles espacios adecuados para los estudiantes y docentes".
En el sector de cocina se lleva adelante una reforma para optimizar su funcionamiento. Los trabajos incluyen la colocación de una nueva mesada de acero inoxidable, la instalación de un termotanque a gas y una campana de extracción, además de la renovación de revestimientos, aberturas y del sistema eléctrico. También se incorpora una puerta con salida directa al patio, fortaleciendo las condiciones de evacuación ante eventuales emergencias.
Por otra parte, se realiza la limpieza del tanque de agua, con el recambio de colectoras y tapas de pozos. En el jardín de infantes se concretó la vinculación al sistema principal de provisión de agua y se avanza en la reparación de cubiertas, cielorrasos y filtraciones, a fin de garantizar ambientes seguros y en óptimas condiciones.
La obra, que demanda una inversión de 32 millones de pesos, está a cargo de la firma Schurlein y se enmarca en la planificación provincial de mantenimiento y recuperación de infraestructura escolar que se desarrolla en distintos puntos del territorio entrerriano.