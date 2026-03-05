Liberaron al menor acusado de participar en la muerte de un joven tras una pelea

La muerte de un joven tras recibir un piedrazo en la cabeza derivó en la detención de dos sospechosos, aunque uno de ellos, un adolescente de 15 años, fue liberado pocas horas después por disposición de la Justicia al no ser punible según la legislación vigente.

La víctima fue identificada como Miguel Ángel Martínez Pacheco; el joven de 28 años y con discapacidad auditiva fue hallado sin vida durante la madrugada del miércoles en inmediaciones de calle Yamandú Rodríguez, entre 56 y 57, en Concordia.

Cómo se habría originado el hecho

De acuerdo con la investigación preliminar, el episodio se habría originado en el marco de un conflicto vecinal. Según los primeros elementos reunidos por los investigadores, la víctima habría mantenido una discusión con dos personas, una de ellas menor de edad, publicó Concordia Policiales.

En el transcurso de la pelea, uno de los agresores habría arrojado una piedra que impactó en la cabeza del joven. No obstante, la causa exacta del fallecimiento continúa bajo análisis pericial y se aguardan los resultados de la autopsia.

Allanamientos y detenciones

Tras el análisis de cámaras de seguridad y testimonios, la Policía logró identificar a los presuntos responsables. Con esa información, la Fiscalía solicitó órdenes de allanamiento y detención que fueron ejecutadas este miércoles.

El operativo estuvo a cargo del personal de la Comisaría Séptima, bajo la conducción del comisario David Ortiz y con directivas de los fiscales Daniela Montangie y Tomás Tscherning.

Uno de los detenidos fue Lautaro Exequiel Batalla, de 20 años, quien fue localizado en una vivienda ubicada en la intersección de Dr. Sauré y 57.

Liberación del adolescente

En paralelo, un adolescente de 15 años identificado por sus iniciales C.I.C. fue aprehendido en un domicilio ubicado en las inmediaciones de Boulevard Yuquerí y Dr. Sauré.

Sin embargo, menos de una hora después de su captura, el Juzgado de Familia y Penal de Niños y Adolescentes Nº 3 ordenó su liberación inmediata. La decisión fue adoptada por la jueza Delfina Valeria Geist.

Fundamentos de la decisión judicial

La resolución se basó en lo establecido por el artículo 1 de la Ley 22.278, que regula el Régimen Penal de la Minoridad en Argentina. Esta norma establece que los menores de 16 años no son punibles, por lo que no pueden ser sometidos a un proceso penal ni recibir una condena.

Por ese motivo, el adolescente no puede ser juzgado penalmente por el hecho investigado.

No obstante, el caso quedó bajo intervención del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (COPNAF), organismo encargado de la protección de derechos de niños y adolescentes en Entre Ríos.

Debate por la edad de imputabilidad

El caso se produce en un contexto de debate nacional sobre el régimen penal juvenil.

En la última semana, el Senado de la Nación aprobó un nuevo Régimen Penal Juvenil que establece la reducción de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.

Según lo establecido, la ley comenzará a aplicarse recién 180 días después de su publicación en el Boletín Oficial.