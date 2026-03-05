Israel y Estados Unidos intensifican ataques contra Irán y Hezbollah

La ofensiva militar contra Irán y Hezbollah se intensificó durante la noche y la madrugada de este jueves, cuando Israel y Estados Unidos lanzaron nuevos ataques coordinados contra infraestructura militar vinculada al régimen iraní y al grupo terrorista Hezbollah en distintos puntos de Medio Oriente.

Según informaron las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), los bombardeos incluyeron objetivos en Beirut, Líbano, entre ellos instalaciones utilizadas por la unidad aérea de Hezbollah.

Las autoridades israelíes indicaron que estas instalaciones eran utilizadas por la organización para planificar y ejecutar operaciones contra Israel y su población civil, publicó Infobae.

Bombardeos en Beirut

Los ataques se concentraron principalmente en la capital libanesa y en zonas donde Hezbollah mantiene infraestructura operativa. De acuerdo con el Ejército israelí, los objetivos alcanzados formaban parte de una red de instalaciones utilizadas para coordinar acciones militares contra Israel.

Antes de los bombardeos, las FDI señalaron que implementaron medidas para reducir el riesgo para la población civil, entre ellas advertencias anticipadas, observación aérea y el uso de armamento de precisión.

Las autoridades israelíes remarcaron que responderán con firmeza a la participación de Hezbollah en el conflicto bajo el respaldo del régimen iraní.

Participación de Estados Unidos

Estados Unidos confirmó su participación en las operaciones militares mediante el despliegue de fuerzas navales en el Mediterráneo.

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó que el grupo de ataque del portaaviones USS Gerald R. Ford continúa operando de forma permanente como parte de la operación denominada “Furia Épica”.

Según indicaron fuentes militares, las fuerzas estadounidenses están ejerciendo presión sobre Irán desde el mar y colaborando en operaciones destinadas a neutralizar sistemas de lanzamiento de misiles.

The effort to eliminate the Iranian regime's mobile missile launch capabilities continues. We are finding and destroying these threats with lethal precision. pic.twitter.com/AkGRYOjnOz — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 5, 2026

El comando liderado por el almirante Charles B. Cooper difundió además imágenes de ataques dirigidos contra plataformas móviles de lanzamiento de misiles del régimen iraní.

Ataques contra infraestructura militar

Las FDI también informaron que aviones de combate destruyeron un camión equipado con lanzamisiles balísticos en la región iraní de Qam. El vehículo, según las autoridades militares, estaba preparado para lanzar proyectiles hacia territorio israelí.

Además, se confirmó la destrucción de un sistema de defensa aérea en la ciudad de Isfahán, diseñado para interceptar aeronaves israelíes. Estas acciones forman parte de la estrategia israelí para debilitar las capacidades militares del régimen iraní y asegurar la superioridad aérea en la región.

Respuesta de Irán y escalada regional

En paralelo, Irán respondió con el lanzamiento de misiles contra Israel durante la madrugada del jueves. Las sirenas antiaéreas se activaron en ciudades como Tel Aviv y Jerusalén mientras el ejército israelí advertía sobre nuevos ataques en territorio libanés.

El conflicto se extendió por sexto día consecutivo y generó una creciente tensión regional tras el hundimiento de un buque de guerra iraní por parte de un submarino estadounidense.

Teherán, por su parte, amenazó con atacar infraestructura militar y económica en distintos países de Medio Oriente.

Despliegue de tropas en el sur del Líbano

El ejército israelí confirmó además que tres divisiones militares se encuentran desplegadas en el sur del Líbano.

Según el informe oficial, la 91.ª División opera en el sector oriental de esa región, mientras que la 210.ª División se encuentra en la zona del Monte Dov y la 146.ª División en el oeste del territorio.

Las imágenes difundidas por las autoridades israelíes mostraron a soldados avanzando en la zona junto con unidades blindadas.

Asimismo, tropas de la Brigada “Montaña” continuaron con operaciones destinadas a detectar infraestructura militar de Hezbollah y evitar su fortalecimiento cerca de la frontera con Israel.