Tiempo en la región: prevén inestabilidad, lluvias y mejoramientos temporarios

Tiempo . En Entre Ríos y la región se anticipan jornadas marcadas por la inestabilidad y lluvias intermitentes al menos hasta el viernes. Las temperaturas se mantendrán moderadas y no superarían los 28 grados hacia el fin de semana.

Para este jueves se esperan condiciones inestables en territorio entrerriano, con probabilidad de lluvias y tormentas a lo largo de la jornada. La temperatura mínima rondará los 20 grados, mientras que la máxima se ubicará en el orden de los 27°. El viento soplará leve a moderado del sudeste.

El viernes continuará el escenario muy inestable, con posibles lluvias y tormentas durante distintos momentos del día. Se prevé una mínima de 20° y una máxima cercana a los 26°, con viento leve a moderado del sudeste.

Las mayores probabilidades de precipitaciones se concentrarán entre jueves y viernes. Luego se produciría un mejoramiento temporario, aunque persistirá cierta inestabilidad en la región. De acuerdo a la mayoría de los modelos meteorológicos, podría registrarse una “inestabilidad residual” hasta el siguiente fin de semana.

Esta situación estará asociada al ingreso constante de aire húmedo desde el océano Atlántico, impulsado por vientos predominantes del sudeste, lo que favorecerá la continuidad de nubosidad variable y la posibilidad de nuevas precipitaciones.