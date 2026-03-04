Quién es Tomás Aranda, el juvenil que brilló en el triunfo de Boca ante Lanús

REDACCIÓN ELONCE
El joven de 18 años fue titular por primera vez y se convirtió en una de las figuras del triunfo de Boca ante Lanús por el Torneo Apertura 2026. El enganche asistió un gol, mostró personalidad en el juego y ratificó la confianza del entrenador.
Tomás Aranda fue la figura de Boca ante Lanús en el triunfo 3-0 del Xeneize por el Torneo Apertura 2026, un partido que marcó su primera titularidad en el equipo principal y que lo consolidó como una de las grandes promesas surgidas de las divisiones inferiores del club.
El juvenil de 18 años respondió con personalidad a la confianza del entrenador Claudio Úbeda, quien decidió modificar el esquema ofensivo del equipo y apostar por el enganche desde el inicio en el duelo disputado en La Fortaleza.
El resultado no solo significó una victoria contundente ante el flamante campeón de la Recopa, sino también el final de una racha de cuatro partidos sin triunfos para Boca Juniors.
Un partido que marcó su consolidación
Aranda tuvo una participación determinante en el desarrollo del juego. En el segundo gol del equipo, protagonizó una acción clave: picó al espacio, envió un centro que se desvió en el arquero y terminó siendo conectado de cabeza por Miguel Merentiel, autor de dos tantos en la noche.
Si bien comenzó ubicado sobre el sector derecho, el juvenil se movió con libertad dentro de un esquema ofensivo 4-3-1-2, lo que le permitió convertirse en el principal conector del equipo en la generación de juego.
Durante el encuentro mostró despliegue tanto en ataque como en retroceso defensivo, además de exhibir habilidad para jugar a un toque y encarar rivales.
El joven futbolista pidió la pelota de manera constante y participó activamente en la construcción ofensiva, un aspecto en el que el equipo venía mostrando dificultades en los partidos anteriores.
Del ingreso ante Gimnasia a la titularidad
La actuación ante Lanús confirmó las buenas sensaciones que había dejado días antes en La Bombonera, cuando ingresó en el empate frente a Gimnasia de Mendoza.
En ese encuentro, Boca no tuvo una buena actuación y los hinchas despidieron al equipo con silbidos. Sin embargo, el ingreso de Aranda le aportó mayor dinámica al ataque y permitió mejorar la circulación de la pelota.
A pesar de haber fallado dos oportunidades de gol en ese partido, su participación fue suficiente para ganarse un lugar en la formación titular.
Ante Lanús, el juvenil volvió a mostrar ese atrevimiento que lo caracteriza y tuvo incluso una chance clara en el primer tiempo, cuando enganchó dentro del área y remató al arco con su pierna izquierda, la menos hábil.
Números que respaldan su actuación
Las estadísticas reflejaron la influencia del enganche en el desarrollo del juego. Durante el partido tocó la pelota en 67 ocasiones y acertó 39 de los 47 pases que intentó. Además, completó todas las gambetas que intentó y se mostró siempre disponible para recibir y asociarse con sus compañeros.
Tras el encuentro, el propio futbolista expresó su emoción por el momento que atraviesa en su carrera profesional.
“Uno siempre sueña, cuando arranca de chico, con el debut como titular. Por suerte y gracias a Dios se me están dando las cosas, hay que seguir”, señaló luego de la victoria.
Los referentes futbolísticos del juvenil
El mediocampista también habló sobre su estilo de juego y las influencias que marcaron su formación como futbolista. “Este es mi estilo de juego, en este partido contra un buen rival salieron los goles, que es lo más importante. Todos me dicen que siga haciendo lo que me trajo hasta acá, que siga trabajando con humildad que las cosas van a seguir saliendo. Le mando un saludo a toda mi familia y amigos del barrio”, expresó.
Además, mencionó a los jugadores que lo inspiraron desde sus primeros años en el fútbol. “Admiro mucho a Román (Riquelme), a Neymar y a Messi, que son mis referentes. También a Lea Paredes”, enumeró el dueño de la camiseta número 36.
Una promesa surgida de las inferiores
Tomás Aranda nació en 2007 en Ciudadela y su nombre comenzó a sonar dentro del club hace varios años por su rendimiento en las divisiones formativas.
Luego de un breve paso por Ituzaingó, llegó a Boca Juniors, donde rápidamente se destacó en las categorías juveniles.
En 2023 fue capitán de la Séptima división, dirigida por Antonio “Chipi” Barijho, y al año siguiente dio el salto a la Reserva.
En septiembre de 2024 firmó su primer contrato profesional con el club, con vigencia hasta diciembre de 2029, lo que evidenció la confianza institucional en su proyección.
Del bicampeonato en Reserva al salto en Primera
Durante la temporada 2025 se consolidó como una pieza fundamental del equipo de Reserva, que logró el bicampeonato. En ese torneo utilizó la camiseta número diez y disputó cuarenta partidos, en los que marcó cuatro goles y aportó siete asistencias.
Su físico ligero —mide 1,64 metros— se compensa con agilidad, rapidez en los movimientos y una gran capacidad para eludir rivales.
Además, se caracteriza por manejar ambos perfiles y tener remate desde media distancia, cualidades que lo convierten en un mediocampista ofensivo versátil.
La confianza del cuerpo técnico
La aparición de Aranda también llega en un momento particular para el plantel de Boca. El equipo espera el regreso completo de Alan Velasco y atraviesa la baja de Carlos Palacios, por lo que el juvenil apareció como una alternativa ofensiva importante, publicó Infobae.
El propio Claudio Úbeda ya había destacado sus cualidades tras el partido ante Gimnasia de Mendoza. “Entró muy bien, con confianza. Es un chico muy inteligente para jugar”, señaló el entrenador.
Tiempo atrás, Mauricio “Chicho” Serna, ex integrante del Consejo de Fútbol encabezado por Juan Román Riquelme, también había elogiado al juvenil y lo definió como “el mejor jugador de las inferiores”.
Aquella frase describía una promesa en crecimiento. Tras su actuación ante Lanús, Tomás Aranda empezó a mostrar que ese potencial puede transformarse en una realidad para Boca Juniors.