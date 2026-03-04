El Fenómeno El Niño llegó a Argentina: qué impacto tendrá en el próximo trimestre

El fenómeno El Niño Oscilación del Sur (ENOS) atraviesa actualmente una fase de transición hacia la neutralidad, de acuerdo con el informe difundido el 2 de marzo de 2026. Tras varios meses bajo la influencia de La Niña, los principales indicadores oceánicos y atmosféricos muestran un debilitamiento sostenido del enfriamiento en el océano Pacífico ecuatorial.

Las anomalías de la temperatura superficial del mar (TSM) reflejan que el enfriamiento característico de la fase fría perdió intensidad durante enero y febrero. En la actualidad, solo se mantiene una pequeña región con valores más fríos que lo normal alrededor de los 150°O, mientras que se observan aguas más cálidas cerca de la costa sudamericana y al oeste de la línea de fecha.

En simultáneo, los vientos alisios en el Pacífico ecuatorial permanecieron levemente intensificados entre 150°O y 160°E, aunque con menor vigor que en los meses más activos de La Niña. Este comportamiento acompaña la tendencia hacia un escenario neutral.

Evolución de la temperatura del mar y señales de cambio

Desde julio de 2025 las TSM mostraron un enfriamiento persistente en la mayoría de las regiones Niño, consolidando el desarrollo de La Niña. Sin embargo, a partir de diciembre y enero comenzó a evidenciarse un cambio gradual, con anomalías cada vez menos negativas, consignó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Durante febrero, casi todas las regiones Niño registraron temperaturas levemente inferiores a lo normal, con excepción de la región Niño 1+2, que presentó anomalías positivas de +0,7°C. En la región Niño 3.4, uno de los principales indicadores del ENOS, el valor fue de -0,6°C en la última medición semanal.

Así seguirá el clima. Foto: SMN.

En los niveles subsuperficiales del Pacífico ecuatorial también se detectaron temperaturas superiores a lo normal en amplias áreas, especialmente al oeste de los 140°O. Parte de ese núcleo cálido comenzó a extenderse hacia la superficie, reforzando el proceso de transición.

Indicadores atmosféricos y comportamiento de la convección

El Índice de Oscilación del Sur (IOS), medido como promedio móvil de 30 días, se debilitó durante febrero aunque todavía se mantiene dentro de valores asociados a una fase fría. El último registro disponible marcó +12 al 28 de febrero, coherente con condiciones residuales de La Niña.

En tanto, el Índice Oceánico de El Niño (ONI) registró un valor de -1°C en el trimestre noviembre-diciembre 2025-enero 2026, confirmando el carácter frío del período reciente. No obstante, los modelos proyectan un cambio sostenido en las próximas semanas.

Así es el panorama en el país. Foto: SMN.

Respecto de la actividad convectiva, durante febrero fue inferior a lo normal alrededor de la línea de fecha y superior a lo habitual cerca de la costa sudamericana, el norte de Australia e Indonesia, un patrón consistente con una fase fría en retroceso.

Pronósticos y perspectivas para el otoño 2026

Los modelos dinámicos y estadísticos coinciden en señalar que el fenómeno El Niño Oscilación del Sur (ENOS) evolucionará hacia condiciones neutrales en el trimestre marzo-abril-mayo 2026. El promedio de las proyecciones para la región Niño 3.4 indica anomalías de +0,2°C, valor representativo de neutralidad.

En términos probabilísticos, las estimaciones muestran un 90% de probabilidad de transición a fase neutral durante el próximo trimestre. Este escenario implicaría el cierre progresivo del episodio La Niña iniciado en 2025.

De confirmarse esta tendencia, los impactos climáticos asociados a extremos típicos de La Niña podrían moderarse. Sin embargo, los especialistas advierten que la neutralidad no significa ausencia de variabilidad climática, por lo que el monitoreo constante seguirá siendo fundamental para anticipar posibles cambios en los patrones de precipitación y temperatura en los próximos meses.