Investigan las causas del derrumbe en complejo habitacional que afectó a 200 familias

El derrumbe de una losa en el complejo habitacional Estación Buenos Aires provocó el colapso de parte del estacionamiento subterráneo y dejó al menos 65 autos aplastados bajo toneladas de hormigón en el barrio porteño de Parque Patricios. El episodio ocurrió durante la madrugada del martes y obligó a evacuar de manera preventiva a unas 200 personas que residen en el conjunto de edificios.

El desprendimiento afectó una losa de aproximadamente 50 por 70 metros ubicada en el sector 2 del desarrollo inmobiliario, situado en la calle Mafalda 907, a pocos metros del estadio del Club Atlético Huracán. A pesar de la magnitud del derrumbe, las autoridades confirmaron que no se registraron personas heridas ni atrapadas, publicó La Nación.

Tras el colapso de la estructura, equipos de emergencia inspeccionaron el lugar y constataron el hundimiento de una sección completa del subsuelo, donde se encontraban estacionados varios vehículos.

Ante el riesgo potencial para la estabilidad del edificio, se dispuso la evacuación preventiva de todas las torres del complejo mientras se realizan evaluaciones técnicas.

Especialistas analizan ahora si existe daño estructural que pueda comprometer la seguridad del conjunto habitacional.

El proyecto y la constructora

El complejo Estación Buenos Aires fue desarrollado por el Gobierno nacional a través del plan Procrear. La obra fue licitada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y las viviendas comenzaron a entregarse en 2021. Se trata del emprendimiento más grande construido por el Estado Nacional en el marco de Procrear II: cuenta con 2476 departamentos, con superficies que van desde los 32 hasta los 119 metros cuadrados.

Para realizar la obra, el Gobierno licitó la obra a diferentes constructoras. El edificio, en el sector 2, fue levantado por la Constructora Sudamericana (Cosud), que también realizó los edificios del sector 1 y 10 del complejo. Entre los tres, la superficie total realizada por la constructora alcanza los 45.000 metros cuadrados.

Derrumbe en complejo Estación Buenos Aires (foto La Nación / Ricardo Pristupluk)

“Ante lo sucedido, la empresa activó de inmediato los protocolos de emergencia correspondientes e inició una investigación para establecer las causas del derrumbe. Ni bien se cuente con claridad respecto al estado de la estructura y las causas que lo provocaron, se dará a conocer dicha información”, compartió la empresa constructora en un primer comunicado.

Inspecciones técnicas

Ahora, se conoció un segundo anuncio de parte de la compañía en el que afirma que se llevó a cabo una inspección visual de las instalaciones afectadas, con presencia de ingenieros de Cosud, un asesor estructural independiente y funcionarios de la Dirección General de Guardia de Auxilio y Emergencias del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. “La recorrida permitió definir un curso de acción técnico de verificación profunda del estado estructural de las instalaciones”, agregó.

Con actividad desde 1970, la compañía participó en algunos de los desarrollos más emblemáticos del país. Entre ellos figuran las torres Fórum, centros comerciales como Unicenter y Portal de Rosario, además de supermercados en todo el país y establecimientos de salud como el Hospital Italiano de Buenos Aires y el Sanatorio La Trinidad de Palermo, intervenciones en el Hotel Llao Llao y el Alvear Palace Hotel, entre tantos otros proyectos residenciales, comerciales e instituciones.

“En cumplimiento de la normativa vigente, con carácter previo al inicio de las actividades definidas, la compañía presentará en la Dirección General de Guardia de Auxilio y Emergencias, el Plan Ejecutivo de Trabajo para su aprobación por esta entidad dependiente del GCBA. La realización de las actividades planificadas permitirá determinar la existencia o no de afectación estructural a fin de proceder a habilitar el reingreso de los propietarios en el menor plazo posible”, aseguró la firma.

El barrio Estación Buenos Aires en el límite de Barracas y Parque Patricios (foto Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat)

El barrio Estación Buenos Aires, donde hoy viven más de 10.000 personas, comenzó a crecer a partir de 2015. Se levantó alrededor de la terminal de la línea de tren Belgrano Sur, que funcionó hasta 2018 y que durante años estuvo rodeada de depósitos industriales abandonados. Esa zona integraba los antiguos Corrales Viejos, un área históricamente vinculada al viejo matadero y a la descarga de desechos cloacales, conocida popularmente como la “Zona de la Quema”.

El esquema del programa Procrear cambió en el último año. En junio de 2025, el Gobierno nacional formalizó la disolución del fondo fiduciario de Procrear, iniciando el cierre definitivo del programa. A partir de esa decisión se produjeron modificaciones en la gestión de los activos remanentes.

Entre ellas, se realizaron subastas públicas de terrenos que aún formaban parte del complejo, a través de la plataforma Subast.ar de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), el organismo encargado de administrar y disponer de los bienes inmuebles del Estado nacional.

Ahora, mientras avanzan las pericias técnicas para determinar las causas del colapso, el foco está puesto en establecer si el episodio responde a una falla estructural, a problemas vinculados con las obras por filtraciones o a una combinación de factores.