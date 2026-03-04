Realizarán el festival “Mujeres, un río de voces” con música y emprendedoras

REDACCIÓN ELONCE
El festival “Mujeres, un río de voces” se realizará el 6 y 7 de marzo en el Centro Cultural Juan L. Ortiz de Paraná, con espectáculos musicales, patio gastronómico y la participación de emprendedoras de la economía social. La actividad se organiza en el marco de las propuestas culturales por el Día Internacional de la Mujer y contará con entrada libre y gratuita.
La iniciativa es impulsada por la Municipalidad de Paraná y busca generar un espacio de encuentro para visibilizar el trabajo de artistas locales y promover instancias de reflexión sobre los derechos de las mujeres.
Un espacio para conmemorar el 8M
La subsecretaria municipal de Género, Diversidad, Niñez y Adolescencia, Mercedes Solanas, explicó que la propuesta busca conmemorar el recorrido histórico de las luchas de las mujeres y reflexionar sobre las desigualdades que aún persisten. En ese sentido, señaló que el festival pretende ser un espacio de encuentro donde confluyan la cultura, el arte y el debate social. “Es un espacio donde participarán artistas locales y emprendedoras de la economía social, poniendo en valor el talento, el trabajo y la autonomía de las mujeres de la ciudad”, indicó.
Programación
El viernes 6, desde las 18, se presentarán Guadalupe Abero Canciones; Ro Ducasse y Azul Brasesco; y el Taller de Canto Grupal “De Boca en Boca”, en una noche atravesada por la canción y el trabajo colectivo.
El sábado 7, a partir de las 19, será el turno de Panambi Comadres; Brujazz; Noelia Telagorri y María Luz Erazún; el trío integrado por Emilia Cersofio, Silvia Salomone y Florencia Di Stéfano; y Aquellas Viejas Cumbias, conformando una grilla diversa que recorre distintos estilos y formatos musicales.
Además de los espectáculos musicales, el festival contará con un patio gastronómico y espacios para emprendedoras de la economía social.
Desde la organización señalaron que la propuesta busca integrar diferentes expresiones culturales y productivas de la ciudad.
Un espacio de encuentro y reflexión
Las actividades del viernes también incluirán una muestra fotográfica itinerante titulada “Acá estamos”, impulsada por la Red Federal de Periodistas. La propuesta contempla espacios de lectura y talleres de reflexión orientados a abordar la problemática de la violencia de género.
Según explicó Solanas, el objetivo es generar instancias de diálogo sobre una problemática que continúa presente en la sociedad. “Es importante poder reflexionar sobre la violencia que sigue persistiendo y pensar nuevas formas de abordarla”, expresó.
Un espacio cultural renovado
La coordinadora del Centro Cultural Juan L. Ortiz, Elizabeth González, destacó que el festival se desarrollará en un espacio recientemente renovado, que se ha consolidado como un punto de encuentro para actividades culturales y artísticas de la ciudad. “Es un lugar que ha marcado un antes y un después para los eventos culturales en Paraná”, sostuvo.
Los organizadores señalaron que la propuesta busca celebrar el talento artístico de las mujeres, fortalecer los espacios culturales y promover la reflexión colectiva sobre los desafíos pendientes en materia de igualdad.