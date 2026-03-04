El presidente Javier Milei designó a Juan Bautista Mahiques como nuevo ministro de Justicia de la Nación en reemplazo de Mariano Cúneo Libarona, quien dejó el cargo tras varios meses en los que había manifestado su intención de apartarse del Gobierno. El anuncio fue realizado por el mandatario luego de una reunión en la Quinta de Olivos con el funcionario saliente.

De esta manera, Cúneo Libarona se convirtió en uno de los primeros cambios relevantes dentro del gabinete nacional y dejó el puesto que ocupaba desde el inicio de la gestión libertaria.

Según trascendió, la salida del ministro estaba acordada desde octubre del año pasado, cuando el funcionario habría pactado con el presidente y su entorno permanecer en el cargo hasta marzo de 2026, publicó Infobae.

Una salida anticipada del gabinete

Fuentes cercanas al Gobierno indicaron que el desgaste de la gestión había sido uno de los factores que impulsaron la decisión del ahora exministro.

En ese contexto, Cúneo Libarona expresó a integrantes del gabinete su intención de retomar su vida personal tras meses de intensa actividad política.

La foto de la despedida: Javier Milei y Mariano Cúneo Libarona, junto a Karina Milei y Manuel Adorni

La reunión mantenida en la Quinta de Olivos terminó de formalizar su salida del Ejecutivo nacional.

Quién es Juan Bautista Mahiques

El nuevo ministro de Justicia es actualmente el fiscal general de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cargo que ocupa desde finales de 2019. En ese rol se desempeña como jefe del Ministerio Público Fiscal porteño, responsable de coordinar la actuación de los fiscales de la ciudad.

Además, desde 2022 preside la Asociación Internacional de Fiscales (IAP), una organización que nuclea a fiscales de distintos países. Su trayectoria también incluye un paso por el Consejo de la Magistratura de la Nación.

Experiencia en el Consejo de la Magistratura

Durante el gobierno de Mauricio Macri, Mahiques fue designado como representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, organismo encargado de la selección y el control disciplinario de los jueces federales.

Su experiencia en el ámbito judicial y en la administración pública fue uno de los factores considerados para su incorporación al gabinete nacional.

Desde el entorno del Gobierno lo describen como un dirigente con fuerte conocimiento del funcionamiento del sistema judicial.

Una familia vinculada a la Justicia

Juan Bautista Mahiques pertenece a una familia con amplia trayectoria en el ámbito judicial. Su padre es Carlos “Coco” Mahiques, actual integrante de la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, uno de los tribunales más relevantes del sistema judicial argentino.

El vínculo entre la familia Mahiques y el Gobierno nacional se evidenció recientemente cuando el Poder Ejecutivo envió al Senado el pliego para extender la permanencia de Carlos Mahiques en el tribunal antes de que cumpla 75 años.

El nuevo ministro también tiene dos hermanos con roles vinculados al ámbito judicial y político. Ignacio Mahiques se desempeña como fiscal porteño y participó como fiscal adjunto en la causa Vialidad que investigó a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Además, su nombre fue mencionado como posible candidato para ocupar el juzgado federal de Mercedes.

Por su parte, Esteban Mahiques trabaja como director general de Relaciones Institucionales en la Cancillería argentina y también integró el Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Reconfiguración del gabinete

Con la llegada de Mahiques al Ministerio de Justicia, el Gobierno busca fortalecer la conducción política del área judicial en un contexto de reformas institucionales impulsadas por la administración de Javier Milei. El cambio también refleja una renovación dentro del gabinete nacional, luego de más de un año de gestión libertaria.