Cerró un frigorífico, despidió a más de 100 trabajadores y apuntó a las importaciones

El frigorífico Ganadera San Roque SA anunció el cierre definitivo de su planta en Morón, provincia de Buenos Aires, y el despido de más de 100 trabajadores, una decisión que la empresa vinculó con la caída del consumo interno y el ingreso de importaciones de carne. La medida fue comunicada mediante cartas documento enviadas al personal, en las que se argumentó que los cambios en las condiciones económicas del país volvieron inviable la continuidad de la actividad.

En las notificaciones, la compañía sostuvo que la “indiscriminada apertura comercial” y la disminución del consumo afectaron gravemente la rentabilidad del establecimiento.

Para formalizar los despidos, la empresa invocó el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, que contempla la posibilidad de desvincular empleados por causas económicas o de fuerza mayor, publicó La Nación.

Cambios en la conducción de la empresa

Las cartas documento fueron firmadas por Claudio Jesús Javier Lusquiños, quien figura como presidente de la sociedad tras haber sido designado en la última asamblea ordinaria celebrada el 1 de agosto de 2025.

La designación quedó formalizada en el Boletín Oficial del 9 de enero de 2026, luego de distintas renovaciones en la conducción de la firma.

La carta documento enviada a un trabajador de la empresa

Hasta 2021, la presidencia de Ganadera San Roque había estado a cargo de Eduardo Javier Iezzi. Sin embargo, ante consultas periodísticas sobre la situación de la empresa, el empresario afirmó que actualmente no forma parte de la compañía.

Según registros societarios, Lusquiños asumió el liderazgo de la firma acompañado por Juan Ignacio Guagnini como director suplente.

Vínculos empresariales y estructura societaria

Guagnini mantiene vínculos familiares con la familia Iezzi, ya que está casado con María de los Ángeles Iezzi, hermana del ex presidente de la compañía.

Durante buena parte de la historia de la empresa, la conducción habría estado concentrada en ese núcleo familiar.

Además, distintos registros comerciales mencionan la participación de una sociedad denominada VTV Guazzi SA, creada hace aproximadamente cuatro años, en la que Guagnini también aparece como director suplente.

Por su denominación, la firma estaría vinculada al sector de la verificación técnica vehicular.

Supuesto control empresarial

Fuentes del sector frigorífico indicaron que desde hace varios años la empresa habría estado bajo el control de Néstor Navarro, propietario de Offal Exp., una compañía exportadora de menudencias con planta en el Parque Industrial de Burzaco.

Navarro también ocupó la presidencia interina del club San Lorenzo luego del escándalo institucional ocurrido en abril del año pasado.

Consultado sobre su presunto vínculo con Ganadera San Roque, el empresario negó ser propietario de la firma y aseguró que sus empresas continúan operando con normalidad.

Situación financiera y antecedentes

Ganadera San Roque atravesó un proceso de concurso preventivo iniciado en 2011, que fue declarado cumplido en septiembre de 2023 por el Juzgado Nacional en lo Comercial N° 13.

De acuerdo con informes comerciales, la empresa tenía entre 90 y 110 empleados registrados y su actividad principal era la faena y procesamiento de ganado bovino.

Impacto en la industria frigorífica (foto archivo)

Los datos disponibles indican además que la firma registraba pagos parciales de sus obligaciones comerciales y aportes patronales impagos en los meses recientes.

Sin embargo, en la Central de Deudores del Banco Central no figuran cheques rechazados ni acumulación significativa de pasivos financieros.

Argumentos del cierre

En las cartas documento enviadas al personal, la empresa señaló que el cierre definitivo de la planta responde a la caída del consumo interno y al ingreso de productos importados “sin ningún tipo de control”.

Según la firma, ambos factores modificaron de manera sustancial las condiciones comerciales del sector.

Desde el ámbito de la industria frigorífica señalaron que el escenario actual se caracteriza por una creciente capacidad ociosa, márgenes de rentabilidad en descenso y mayores costos operativos.

Origen de la empresa

La sociedad Ganadera San Roque fue constituida en el año 2000, según consta en el acta publicada en el Boletín Oficial.

Su objeto social incluía la explotación de establecimientos frigoríficos y la industrialización y comercialización de carnes bovinas, ovinas y porcinas.

Además, la empresa estaba habilitada para realizar operaciones agrícolas y ganaderas, administrar inmuebles rurales y urbanos y desarrollar actividades de importación y exportación.

El estatuto también contemplaba la posibilidad de otorgar préstamos con capital propio, aunque excluía las operaciones propias de entidades financieras.