El Papa clama por la paz en Oriente Medio: "Hay que buscar soluciones sin usar las armas"

León XIV urge a detener la espiral de violencia y pide a las potencias implicadas que asuman su responsabilidad moral para evitar una "vorágine irreparable".
El papa León XIV pidió este martes trabajar por la paz y buscar soluciones "sin usar las armas" para la crisis en Oriente Medio. A su salida de la residencia en Castel Gandolfo, donde descansa semanalmente, el pontífice ha expresado su preocupación por el aumento del odio en el mundo.
"Rezar por la paz, trabajar por la paz, menos odio, esta aumentando el odio en el mundo", dijo León XIV a los periodistas. Además, el pontífice ha añadido que hay "que buscar de promover el diálogo y buscar soluciones sin las armas para resolver los problemas".
Llamamiento a la responsabilidad moral
Estas declaraciones se suman al urgente llamamiento que León XIV ya realizó este domingo, cuando instó a detener la espiral de violencia en Oriente Medio e Irán "antes de que se convierta en una vorágine irreparable". En aquella ocasión, apeló a la responsabilidad moral de las potencias implicadas en la crisis.
"Ante la posibilidad de una tragedia de proporciones enormes, dirijo a las partes implicadas un encendido llamamiento a asumir la responsabilidad moral de detener la espiral de la violencia antes de que se convierta en una vorágine irreparable", afirmó el Papa durante el rezo del ángelus.
El pontífice concluyó su mensaje dominical pidiendo que "la diplomacia encuentre su papel y se promueva el bien de los pueblos que anhelan una convivencia pacífica fundada en la justicia". Este llamamiento se produce un día después del ataque con el que Estados Unidos e Israel buscan tumbar el régimen iraní, que respondió atacando intereses estadounidenses y de sus aliados en la región.