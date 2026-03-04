Atacaron a policías a piedrazos cuando secuestraban una moto presuntamente robada

El hecho ocurrió este martes por la noche en un barrio de Paraná, cuando efectivos fueron atacados con piedras mientras realizaban un procedimiento por una motocicleta sin documentación. Un agente sufrió lesiones y móvil resultó dañado.
Un tenso episodio se registró este martes alrededor de las 21 en el interior de Villa 351, en la ciudad de Paraná, cuando personal policial fue agredido con piedras mientras llevaba adelante un procedimiento.
De acuerdo a lo informado, los efectivos fueron comisionados al lugar tras recibir llamados telefónicos que alertaban sobre la presencia de una motocicleta de dudosa procedencia en la que se trasladaban varios individuos.
Al arribar al barrio, los uniformados interceptaron el motovehículo en la vía pública y procedieron a identificar a sus ocupantes. En ese momento constataron que el conductor era un menor de 15 años y que la motocicleta no contaba con documentación ni acreditación de propiedad, por lo que se inició el procedimiento correspondiente para su retención.
Mientras los policías realizaban las verificaciones del número de cuadro y del rodado, comenzaron a ser atacados con piedras por familiares del menor y algunos vecinos del barrio
Ante la agresión, se solicitaron refuerzos, pero la violencia continuó. Uno de los móviles de la Guardia Especial terminó con la luneta trasera destrozada producto de los piedrazos. En medio del ataque, un efectivo policial sufrió lesiones, dio cuenta Reporte 100.7.
Debido a la intensa lluvia de piedras, los uniformados debieron retirar rápidamente del lugar al menor y a su madre, quienes fueron trasladados a dependencias policiales. El adolescente quedó a disposición de la División Minoridad, mientras que la motocicleta fue retenida con el objetivo de establecer su procedencia.