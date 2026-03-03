Despiste de una camioneta en la Ruta 20 tras intensas lluvias: el conductor salió ileso

El despiste en Ruta 20 por lluvias intensas se registró este martes en el departamento Uruguay, en Entre Ríos, cuando una camioneta perdió el control en medio de condiciones climáticas adversas y terminó fuera de la calzada. A pesar del incidente, no se registraron personas heridas.

El siniestro vial ocurrió alrededor de las 11:45 a la altura del kilómetro 115 de la Ruta Provincial N° 20. En el lugar intervino personal policial de las comisarías de Colonia Urquiza y Santa Anita, que acudió tras ser alertado sobre el despiste del vehículo.

Según se informó, el rodado involucrado fue una camioneta Chevrolet S10 perteneciente a una empresa constructora, que circulaba por la ruta en sentido sur a norte al momento del incidente.

Acumulación de agua habría provocado el despiste

De acuerdo con las primeras averiguaciones realizadas en el lugar, en el sector había acumulación de agua sobre la calzada debido a las intensas lluvias registradas durante la jornada.

Esa situación habría provocado que el conductor perdiera el control del vehículo y terminara despistando hacia la banquina. El rodado quedó detenido fuera de la cinta asfáltica.

El conductor, un hombre de 48 años oriundo de la provincia de Corrientes, viajaba solo al momento del hecho. Tras el incidente fue asistido por personal policial y se constató que no presentaba lesiones.

Solo se registraron daños materiales

Las autoridades confirmaron que el vehículo contaba con toda la documentación en regla y que, como consecuencia del despiste, solo se registraron daños materiales en la camioneta.

Durante el procedimiento, efectivos policiales realizaron tareas de prevención y asistencia para ordenar la circulación vehicular en la zona y evitar nuevos incidentes.

El hecho ocurrió en un contexto de precipitaciones que afectaron distintos tramos de rutas entrerrianas, por lo que desde las autoridades recomendaron circular con precaución, especialmente en sectores donde pueda registrarse acumulación de agua sobre la calzada.