La abogada de Airaldi plantea que no existen pruebas que comprometan a su cliente: "No participó", dijo

La abogada defensora de Leonardo Airaldi, Mariana Barbitta, brindó ante Elonce detalles sobre la primera jornada de debate en el marco de la causa que se tramita en la Justicia Federal y que tiene al productor agropecuario de Diamante como acusado de liderar una banda de narcotráfico. Cabe recordar que la causa se unificó dos expedientes, uno tramitado en Santa Fe y el otro en Paraná.

Comenzó el juicio por narcotráfico contra Leonardo Airaldi

En ese sentido, Barbitta señaló que "fue una gran audiencia con mucha intensidad, donde se leyeron las acusaciones, que generaron que hiciéramos planteos de parte de la defensa”. Además, precisó: “Planteamos nulidades de los requerimientos de elevación a juicio, la nulidad de la acumulación entre la causa de Santa Fe y la causa de Paraná”.

El Tribunal Oral Federal integrado por los jueces Noemí Berros, Emilce Rojas y José María Escobar Cello escuchó la requisitoria de elevación a juicio de las causas: una originada en Diamante, entre 2019 y 2024, y la otra en Santa Fe en 2022. Tras ese acto recepcionó los pedidos planteos preliminares.

Asimismo, la defensora de Airaldi indicó que solicitaron “que se aparte a los fiscales que vinieron de Buenos Aires, que tienen que ver con la representación de la Procunar porque entendimos que no correspondía”.

Además, sumó una crítica y subrayó: “Hace tres minutos aparecieron estos nuevos fiscales federales de Buenos Aires, cuando en realidad el Dr. Candiotti siempre fue el que estuvo en la causa”.

La letrada recordó que Airaldi está detenido desde el 8 de marzo del 2024 “y hoy comenzaba ese juicio oral público y contradictorio”, señaló.

Sobre la participación del acusado en la audiencia, Barbitta expresó: “Lamentablemente tuvo que estar con una pantalla por Zoom a partir de esta denuncia absolutamente disparatada, a mi criterio, con todo respeto, que se generó en el marco de una causa que se armó e inició en Gualeguaychú”.

Para la abogada no existen pruebas

Y argumentó: “Digo que se armó porque a nuestro criterio se direccionó una denuncia contra Leonardo Araldi por haber, supuestamente, generado un plan para matar al Doctor Ríos, el juez federal de Paraná, al doctor Candioti, el fiscal federal y eventualmente al ministro”.

Consultada por su opinión acerca del origen de esta última causa, Barbitta aclaró: “Llamó mucho la atención que estamos a dos minutos de comenzar el juicio oral, con todo lo que implicó la cuestión de los CDs, de la prueba ante el Tribunal Oral Federal y aparece una declaración en el marco de una habeas corpus de una persona que está condenada, que tiene rivalidad con mi cliente hace bastante tiempo, Daniel “Tavi” Celis”.

“Él incorpora información que no se planteó a través de un video, un audio, no hay nada. Lo que tenemos es la declaración bajo juramento de decir verdad de Celis. Vamos a ver qué sucede porque se secuestraron celulares de los cuales nada tenían que ver con mi cliente. A mi cliente no le secuestraron ningún celular y si abren los celulares veremos qué pasa”, explicó Barbitta.

Además, la abogada defensora de Airaldi señaló que un aspecto “que llama la atención”, es que “ni el fiscal federal de Gualeguaychú, ni el juez federal de esa ciudad llamaron a indagatoria a Leonardo. Todo fue una especie de información muy instalada por los medios de comunicación a nivel nacional, también con tweets que vienen de la red social del propio ministro de Seguridad de Entre Ríos y que direccionaron una acusación que no tiene ni un sustento”.

“Imaginar eventualmente una muerte ni siquiera es delito", aseguró

En este marco, Barbitta indicó que “se habla de un plan” y por ello describió: “Los planes, imaginar eventualmente una muerte ni siquiera es delito. Se llama, en términos teóricos y técnicos, actos preparatorios no punibles. El Estado solo puede castigar en la medida que haya un acto que se inicie con una tentativa, por ejemplo, de homicidio. Acá no hay nada. Estamos muy atrás, conversiones absolutamente contradictorias, sin elementos de prueba”.

Sumó que, en el marco de esta situación, “desde Gualeguaychú se pidió a Paraná que lo trasladaran a mi cliente en el barco de este régimen que se denomina Alto Perfil y que está bajo la órbita del Servicio Penitenciario Federal”.

Acerca de la acusación de Airaldi como presunto líder de una banda narco, Barbitta enfatizó que su cliente “no participó” de ninguno de los delitos de los que se lo acusa.

En cuanto a la causa que se tramitó en Santa Fe, por el hallazgo de casi 30 kilos de cocaína en Puerto Gaboto, Barbitta indicó “que es muy grave” y que la acumulación fue planteada como nula en la audiencia de esta mañana. “Son causas totalmente distintas, son imputados distintos”, argumentó.

Y explicó: “En una causa se inicia con el imputado Torres, que está prófugo. En todo caso Airaldi hoy está sentado ante un juicio oral con alguien que está prófugo. Por eso, esa pata que es a quien le encuentran esa droga, a Torres, en su domicilio, por una denuncia de la mujer inclusive, ni siquiera por cuestiones de investigación”.

“Lo venían siguiendo a Torres y casualmente nunca lo detuvieron. Ya tenían información, ya lo venían siguiendo, a Airaldi no le escucharon ninguna línea telefónica porque no estaba en el radar”, sostuvo.

Junto a Airaldi, están acusados: el policía Roberto Fabián Coronel, defendido por Claudio Berón; Juan Erbes y Marino Martínez, por Leopoldo Meresman y José Monge; María Soledad Touzet, por Nelson Schlotthauer; Sebastián Armocida, Joel Schonfeld, Gonzalo Olivero y Cristian Sánchez, por las defensoras oficiales subrogantes Noelia Quiroga y Gisela Cancilleri.

Barbitta reiteró “que no hay ningún video” que involucre a su cliente en las maniobras delictivas pero aclaró que “a lo sumo” hay fotografías “que no son ni siquiera muy claras”, sobre un dron, de 2018 y 2019. “Ni siquiera es actual esta información. Nunca se comprobó que hubiese ninguna pista de aterrizaje”, afirmó.

Airaldi declarará en dos semanas

La letrada informó que el 17 de marzo Airaldi declarará. “Él ya le avisó a la jueza. La declaración puede llevar unas cuatro o cinco horas porque va a ser presencial. Vamos a pedir el traslado desde Ezeiza para que venga a la sede del tribunal, que esté en Paraná y que además él pueda escuchar en el audio estas supuestas conversaciones y que las pueda explicar”, adelantó.

“En estos casos de presunto narcotráfico se tergiversan los dichos de las personas, se recortan las comunicaciones, se cambia el contexto, aparece una foto que es supuestamente sospechosa, pero cuando se revisa lo anterior y lo posterior, advertís que en realidad no tiene que ver con esa información”.

El debate se extenderá hasta julio. El calendario estipulado hasta ahora prevé estas fechas: martes 3, martes 17 y jueves 26 de marzo; jueves 9, viernes 17, viernes 24 y lunes 27 de abril; martes 12, martes 19 y viernes 29 de mayo; viernes 12, miércoles 17 y viernes 19 de junio; y viernes 3 de julio, que sería el momento de los alegatos.