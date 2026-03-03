La UIA salió al cruce tras el discurso de Milei: “Sin industria no hay Nación”

La UIA salió al cruce tras el discurso de Milei en el Congreso y advirtió sobre la situación crítica de PyMEs y sectores industriales en Argentina.
La UIA salió al cruce tras el discurso de Milei en el Congreso con un contundente mensaje: “Sin industria no hay Nación”. Mediante un comunicado difundido en sus redes sociales, la organización empresarial manifestó su preocupación por la situación de diversos sectores industriales y de distintas provincias, advirtiendo que la transición hacia un nuevo esquema económico requiere un proceso de adaptación profundo que no es homogéneo ni inmediato.
Según la Unión Industrial Argentina, varias empresas, especialmente las PyMEs, “están atravesando una situación crítica, con bajo nivel de actividad, alta presión fiscal, dificultades para financiarse y caída del empleo”. La publicación se dio a conocer luego de la reunión que mantuvieron representantes de las uniones industriales del Norte con el Comité Ejecutivo de la UIA, donde se expresaron las preocupaciones regionales y se solicitó apoyo para implementar medidas de aliento a la actividad productiva.
En el comunicado, la UIA remarcó la importancia estratégica de la industria para el desarrollo del país y citó al expresidente Carlos Pellegrini, quien fue uno de los impulsores de la creación de la organización: “Sin industria no hay Nación”. La entidad destacó que detrás de cada fábrica se encuentra un capital social construido por empresarios y trabajadores, y enfatizó su vocación de colaborar con el Gobierno y la sociedad para fortalecer el sector.
Preocupación por el sector industrial y la economía regional
La UIA puntualizó la situación de las provincias del Norte, donde habita cerca de un cuarto de la población argentina. “Esta región (Catamarca, Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, Santiago del Estero y Tucumán) exhibe el peor poder adquisitivo del país, y la falta de inversiones privadas queda evidenciada en el bajo nivel de trabajo registrado en el sector privado, lo que redunda en un elevado empleo público”, señalaron.
Además, la organización detalló las cifras que reflejan la importancia del sector industrial: produce el 19% del PBI, aporta el 27% de la recaudación fiscal nacional y genera de manera directa 1.200.000 empleos formales, movilizando otros 2.400.000 de forma indirecta. En total, más de 3.600.000 trabajadores dependen de la actividad industrial, lo que demuestra su rol clave en la economía argentina, publicó Noticias Argentinas.
La UIA también subrayó que la industria es un sector transable que compite globalmente, y que debe adaptarse a estándares internacionales en materia de presión impositiva, infraestructura y costos financieros. “Por eso es fundamental avanzar en una agenda que permita reducir las distorsiones acumuladas. El objetivo del sector industrial es claro: ofrecer a la sociedad argentina bienes de calidad global a precios internacionales”, afirmaron.
Defendiendo al empresario y reafirmando su rol
El comunicado de la UIA también defendió al empresario, quien fue criticado por Milei durante el discurso de apertura de sesiones ordinarias. Según la entidad, “no diseñó el marco económico previo ni es responsable de las distorsiones estructurales acumuladas durante décadas”.
La organización cerró el texto reafirmando su vocación de trabajar junto con el Gobierno, los trabajadores y toda la sociedad con el objetivo de “construir una economía productiva, moderna e integrada al mundo”. La UIA concluyó con un mensaje contundente: “La industria es parte de la solución”, resaltando su rol estratégico para el crecimiento y desarrollo nacional.