El día que desapareció Loan Peña y las sospechas sobre la búsqueda: el duro relato de su familia

La familia de Loan contó cómo fue el día en el que desapareció el niño

En medio de una jornada de tormenta, sin luz y con señal de celular intermitente, los padres de Loan Peña y uno de sus hermanos relataron cómo fue el día en que el niño desapareció en la localidad correntina de Nueve de Julio y apuntaron contra el manejo inicial de la búsqueda.

Según contó su padre, José, el jueves 13 de junio nadie tenía previsto que Loan fuera a la casa de su abuela Catalina. El niño se enteró minutos antes y decidió acompañar a su papá, publicó Noticias Argentinas.

“Comemos y me voy a dormir la siesta. Nadie me avisó que se iban con Loan al naranjal”, relató. Además, explicó que el menor apenas conocía la zona, ya que solo había ido una vez cuando era bebé.

Para la familia, resulta poco probable que el niño se haya extraviado solo. “A él le gustaba el campo, pero no para andar solo por el monte. Siempre iba acompañado por un adulto”, sostuvo su madre, María Noguera, quien remarcó que nunca escucharon gritos ni señales que indicaran que se hubiera perdido.

En ese sentido, creen que alguien pudo haberlo convencido. “Para nosotros lo endulzaron o le prometieron algo. Loan no iba a desconfiar de las personas con las que almorzó”, afirmó uno de sus hermanos.

La familia apuntó directamente contra algunos de los siete acusados en la causa, entre ellos Laudelina y Antonio Benítez, y aseguró que “saben perfectamente qué pasó”.

También cuestionaron el accionar policial en las primeras horas, cuando la búsqueda estuvo encabezada por el comisario Walter Maciel, hoy procesado. Según el relato, fue él quien comunicó que el niño había sido hallado, lo que luego resultó ser falso.

“Un policía me dijo que ya habían encontrado a mi hijo. Empecé a agradecerle a la gente, pero cuando llegó la ambulancia y vi que bajaban todos menos Loan, nadie me respondió más”, recordó la madre.

El hermano del niño sostuvo que desde el comienzo sospecharon que algo irregular ocurría: “No cerraron las entradas y salidas. La zona se llenó de gente y se contaminó todo”.

La familia también mencionó situaciones que consideran llamativas, como la salida de algunos acusados hacia otra provincia mientras el menor seguía desaparecido, y una llamada telefónica de nueve minutos que forma parte del expediente.

Otro punto polémico fue el hallazgo de un botín embarrado atribuido al niño. Según indicaron, el lugar donde apareció era de difícil acceso y luego fue limpiado, lo que habría eliminado posibles pruebas.

Además, María denunció que la Policía le secuestró su celular pese a que no estuvo en el almuerzo y que aún no se lo devolvieron, mientras que a otros involucrados se los incautaron días después.

“Todo confirma que fueron ellos, pero no entendemos el cómo ni el por qué. Creemos que no hubo un plan previo porque nadie sabía que Loan iba a ir, pero algo se originó cuando lo vieron”, expresó la madre.

En la comunidad de Nueve de Julio, aseguran que el impacto fue profundo y que durante meses los niños dejaron de salir solos por temor, en un caso que continúa sin resolverse y mantiene en vilo a toda la provincia de Corrientes.

El descontento con la defensa de Fernando Burlando

La familia de Loan Peña, el menor desaparecido hace más de 1 año y ocho meses en Corrientes, manifestó su queja respecto al desempeño del abogado Fernando Burlando durante los primeros días de la investigación.

En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, los padres del niño señalaron que actualmente se encuentran “contentos con el equipo de abogados que tienen” y destacaron el trabajo de la letrada María Belén Russo Cornara.

“Nos sentimos seguros y confiados con la defensa de la abogada María Belén Russo Cornara y su equipo”, expresó María Noguera, madre del menor.

En ese marco, Noguera sostuvo que Burlando, quien fue el primer abogado que representó a la familia, “hizo mucho show” y que “no se enfocó en la búsqueda de Loan”.

Aunque no mencionó directamente al segundo letrado que intervino tras la salida de Burlando, Juan Pablo Gallegos, la madre del niño remarcó que uno de los principales inconvenientes fue la falta de acompañamiento técnico durante las pericias.

“Al inicio no vino ni un perito y ahora con este nuevo equipo tuvimos la oportunidad de que llegue uno que hizo todo rápido y bien, aunque lamentablemente 20 meses después”, afirmó.

Fijaron fecha de juicio contra los 17 imputados en Corrientes

El Tribunal Oral Federal de Corrientes fijó el 7 de octubre como fecha de inicio del juicio oral por la desaparición de Loan Danilo Peña, ocurrida el 13 de junio de 2024 en el Paraje Algarrobal, localidad de 9 de Julio. En total serán 17 los imputados que enfrentarán el debate público.

Durante la audiencia preliminar, el presidente del tribunal, Eduardo Ariel Belforte, informó que el juicio será presencial y que las audiencias se realizarán los días miércoles y jueves de cada semana hasta diciembre de 2026.

“La audiencia del debate oral y público será presencial, fijando como fecha de inicio del debate el día miércoles 7 de octubre del corriente año”, expresó el magistrado al inicio de la sesión, publicó Infobae.

Plazo para delimitar prueba y testigos

Los jueces otorgaron un plazo de 15 días para que las partes adecuen la prueba y reduzcan la cantidad de testigos ofrecidos. El tribunal consideró necesario organizar el proceso dada la complejidad del expediente y la cantidad de cuerpos que integran la causa.

“Debemos llegar al debate con la claridad necesaria de qué es lo que se va a discutir”, sostuvo Belforte, y convocó a las partes a realizar acuerdos probatorios sobre cuestiones no controvertidas.

El Ministerio Público Fiscal había propuesto inicialmente más de 700 testigos, aunque recientemente redujo la lista a 161 para su comparecencia en juicio, solicitando que el resto sea incorporado por lectura o reserva.

Reacción del fiscal general

La decisión generó la reacción del fiscal general de Corrientes, Carlos Adolfo Schaefer, quien anunció que impugnará la fecha fijada por el tribunal y pedirá que se adelante el comienzo del juicio.

“Voy a impugnar la fecha de debate del 7 de octubre, porque estamos esperando justicia”, afirmó el fiscal. También cuestionó el plazo otorgado para adecuar la prueba y consideró que la audiencia debía aprovecharse para ajustar los testigos ofrecidos.

“Este es un caso realmente que amerita justicia y lo más pronto posible. Acá hoy hay un chico que está desaparecido y no sabemos dónde está”, agregó.

Los imputados y la causa

De los 17 imputados, siete están acusados en la causa principal por la presunta sustracción y ocultamiento del niño, mientras que otros diez enfrentan cargos en un expediente paralelo por maniobras destinadas a desviar la investigación.

Los imputados por la causa ‘Naranjal’, como le dicen, son Antonio Benítez (tío de Loan), Daniel Ramírez, Mónica Millapi, Laudelina Peña, María Victoria Caillava, Carlos Pérez y Walter Maciel. Según la causa, “intervinieron de manera coordinada” y, tras el almuerzo, un grupo de adultos y niños se dirigió a un naranjal cercano. En ese trayecto, Loan fue apartado de la custodia de su padre y, desde entonces, permanece desaparecido.

La acusación detalla que, tras la desaparición, se montó un escenario para simular la pérdida del niño, incluyendo la plantación de un botín en un lodazal y la difusión de una falsa noticia sobre su hallazgo.

En cambio, el expediente que se abrió en paralelo tiene 10 procesados -los presuntos ‘asesores’ de la Fundación Lucio Dupuy- por haber retenido a los menores que estuvieron con Loan en el naranjal y por haber manipulado sus declaraciones para entorpecer la investigación, además de defraudar a la administración pública.

Quiénes son los principales señalados

Son Nicolás Gabriel Soria, alias “El Americano” o “El Yanqui”, Elizabeth Cutaia, Pablo Noguera, Leonardo Rubio, Alan Cañete, Delfina Taborda, Verónica Machuca Yuni, Valeria López, Pablo Núñez y Federico Rossi Colombo.

Están acusados de una variedad de figuras delictivas: privación ilegítima de la libertad, estafa calificada por defraudación a la administración pública y encubrimiento. A ello se suman cargos adicionales como suministro gratuito de estupefacientes, resistencia a la autoridad, falso testimonio, violación de secretos y usurpación de títulos, imputados en distintos grados de participación, según cada caso.

Loan fue visto por última vez cuando se dirigía a un naranjal junto a adultos y otros niños tras un almuerzo familiar en la casa de su abuela. Desde entonces permanece desaparecido.

Los acusados en el expediente principal están imputados por el delito previsto en el artículo 146 del Código Penal, que contempla penas de entre 5 y 15 años de prisión.

El proceso judicial por la desaparición de Loan Danilo Peña ingresó así en la etapa previa al juicio oral, mientras el Ministerio Público Fiscal anticipó que insistirá en acelerar el inicio del debate.