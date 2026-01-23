Aumentaron a $20 millones la recompensa por datos sobre Loan Peña

El gobierno nacional aumentó a 20 millones de pesos la recompensa destinada a quienes brinden información que contribuya a encontrar a Loan Danilo Peña, el niño desaparecido desde el 13 de junio de 2024 en la localidad de 9 de julio, en Corrientes. La medida fue oficializada mediante una resolución del Ministerio de Seguridad Nacional.

Según se estableció, el monto anterior era de cinco millones de pesos y estaba dirigido a personas que, sin haber participado en hechos delictivos, aportaran datos relevantes para la investigación. Con la nueva disposición, el Ejecutivo buscó reforzar los incentivos para obtener información que permita esclarecer el caso.

La Resolución 51/2026 precisó que la recompensa será otorgada a quienes aporten datos útiles y comprobables que conduzcan al paradero del menor. Además, se indicó que las personas con información podrán comunicarse a la línea 134 del Programa Nacional de Recompensas. El pago será efectuado una vez que se confirme el mérito de los datos aportados.

Desde el Gobierno también se difundieron nuevamente las características físicas del niño. Se informó que Loan era de tez trigueña, contextura delgada, ojos marrones y cabello corto castaño oscuro. Al momento de su desaparición vestía una remera negra con letras rosadas y la palabra “Messi”, pantalón largo negro y zapatillas verdes.

El día de su desaparición, el niño había asistido junto a su padre a un almuerzo familiar en una zona rural. En un primer momento, la investigación se orientó a la hipótesis de un extravío, pero con el avance de las actuaciones judiciales la causa fue recaratulada como trata de personas.

La principal línea investigativa sostenía que el menor habría sido raptado y entregado a una red ilegal. En ese marco, la Justicia continuaba analizando la responsabilidad de varios imputados, mientras la búsqueda seguía abierta y bajo secreto en algunos tramos de la causa.