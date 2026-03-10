La Asociación Mariano Moreno invita al concierto del violinista Marcos Carreras de 12 años

La Asociación Mariano Moreno inaugurará su temporada cultural 2026 con un concierto del joven violinista Marcos Carreras, que se realizará el miércoles 12 de marzo a las 20 horas en el Auditorio de la UCA Paraná.
Carreras, un talentoso intérprete de tan solo 12 años, se presentará junto a la pianista Tamara Benítez, integrante de la Orquesta Estable del Teatro Colón. El programa incluirá obras de Pugnani-Kreisler, Dvorak, Guastavino, Manuel de Falla, Piazzolla y Gardel-Le Pera.
El concierto marcará el inicio de una nueva programación anual de la institución, dedicada a la difusión de la música, el arte y la literatura en la ciudad. Las entradas ya se encuentran disponibles y la información para su adquisición puede consultarse en marianomoreno.org.ar y en las redes sociales de la institución.
Además, la Asociación informó que durante toda la temporada 2026 los socios tendrán acceso gratuito a todas las actividades organizadas por la entidad.
Como parte de la jornada inaugural, los artistas también ofrecerán un concierto didáctico por la mañana en el Centro Cultural La Vieja Usina, destinado a estudiantes de escuelas de Paraná. Esta iniciativa forma parte del compromiso de la institución con la formación de nuevos públicos y la difusión de la música entre las nuevas generaciones.
De esta manera, la institución inaugura su temporada cultural 2026 con una propuesta que conjuga excelencia artística, vocación educativa y compromiso con la promoción de la cultura en la ciudad.