El Capibá Rugby crece en infraestructura y actividades deportivas: “Queremos que la familia vuelva al club”

REDACCIÓN ELONCE
El Capibá Rugby Club atraviesa un proceso de expansión y consolidación, con mejoras en infraestructura y crecimiento de sus disciplinas deportivas, según contó su presidente José “Lolo” Galarraga a Elonce.
El Capibá Rugby Club, ubicado en calle Gdor. Faustino Parera, C. 926, vive un momento de crecimiento sostenido. En diálogo con Elonce, José “Lolo” Galarraga, presidente de la institución, señaló que la conducción actual prioriza “que la familia vuelva al club”.
“Florecemos con mucha actividad. Teníamos problemas de iluminación y la cancha de hockey que nos costó 10 años poner en funcionamiento. Hoy todas las actividades se realizan dentro del club”, explicó Galarraga, destacando la mejora en la seguridad y la consolidación de un espacio estable para los socios y deportistas.
En los últimos dos años y medio de gestión, “prácticamente no hemos tenido ningún inconveniente”, sostuvo, y agregó que el club ha podido mejorar sus instalaciones deportivas y estructurales. “Deportivamente tenemos todas las divisiones de hockey, un buen plantel superior de rugby, juveniles, infantiles y nuevas incorporaciones como frisbee y softball”, comentó.
Inversiones y expansión del club
Galarraga destacó el valor de las instalaciones: “Contamos con un complejo de piletas, dos canchas de rugby, espacio para hockey infantil y la cancha de césped sintético”. Además, reveló que comenzó la construcción de una cancha de softball con la ayuda de un empresario local.
“Si bien este año terminamos nuestro mandato, queremos dejar el club funcionando de la mejor manera posible”, dijo, al tiempo que detalló que actualmente hay 300 deportistas, todos socios, y alrededor de 200 socios activos pagando la cuota social.
Entre los próximos proyectos, el club lanzará una rifa accesible para celebrar el 45° aniversario y financiar mejoras como vestuarios, gimnasio, iluminación y quincho. “La idea es hacer el sorteo a fin de año con una gran fiesta acá dentro del club”, señaló el presidente.
Sostenibilidad y desafíos financieros
Sobre la situación financiera, Galarraga indicó: “Subsistimos gracias a un convenio con una empresa que nos ayuda a pagar la luz y hemos ido cambiando las luces por LED paso a paso”. Además, destacó el esfuerzo de dirigentes y socios en el mantenimiento del predio, incluyendo jornadas de trabajo en canchas y limpieza del club.
“También alquilamos un predio de 4 hectáreas para construir cuatro canchas de fútbol, que quedarán para el club”, agregó. Sin embargo, aclaró que dependen de la reglamentación de la Ley de Mecenazgo para financiar proyectos por disciplina deportiva.
Galarraga concluyó: “Estamos muy esperanzados con la ley, aunque hay varios puntos a aclarar, en este año y en el porvenir del club. La colaboración de la sociedad siempre ha sido fundamental, y esperamos seguir creciendo y fortaleciendo nuestras actividades deportivas”.