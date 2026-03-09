Franco Colapinto fue el piloto más rápido del GP de Australia: alcanzó los 344 km/h

Franco Colapinto fue el piloto más rápido del GP de Australia al registrar una velocidad punta de 344 km/h en el circuito de Albert Park. El argentino finalizó 14° en la carrera con Alpine, pero fue reconocido por la Fórmula 1 con el premio “Speed Master”.
Franco Colapinto fue el piloto más rápido del GP de Australia al alcanzar una velocidad máxima de 344 kilómetros por hora durante la competencia disputada en el circuito callejero de Albert Park, en Melbourne.
El piloto argentino, que inició su primera temporada completa en la Fórmula 1 con la escudería Alpine, finalizó en el puesto 14°, pero dejó un registro que fue destacado por la categoría en sus plataformas oficiales.
La velocidad punta lograda por el joven bonaerense se convirtió en el dato más alto entre todos los competidores que participaron de la carrera australiana. En un contexto en el que los equipos deben administrar cuidadosamente la energía de los monoplazas —combinando potencia del motor de combustión con el sistema eléctrico—, el registro del argentino se transformó en una marca relevante dentro de la jornada.
El propio campeonato difundió el momento en redes sociales mediante una cámara a bordo que muestra el instante en que el monoplaza de Alpine alcanza los 344 km/h, acompañado por el mensaje: “Atrápalo si podés”.
Un reconocimiento especial para el argentino
El logro de Franco Colapinto fue el piloto más rápido del GP de Australia también le permitió quedarse con el premio denominado “Speed Master”, una distinción que entrega uno de los patrocinadores oficiales de la Fórmula 1 al corredor que registra la mayor velocidad durante la carrera.
La marca fue conseguida en el tramo final de la competencia, luego de su única detención en los boxes. En la vuelta 48, el piloto argentino reemplazó los neumáticos duros por el compuesto blando, identificado con una banda roja en los neumáticos, que ofrece mayor adherencia y permite un ritmo más elevado sobre el asfalto.
Gracias a ese cambio estratégico, Colapinto pudo aprovechar las últimas vueltas para imprimir mayor velocidad a su monoplaza en el circuito urbano de Melbourne, logrando el registro que encabezó la tabla de velocidad máxima de la carrera.
Este desempeño también le permitió repetir un antecedente destacado en su trayectoria dentro de la categoría.
Catch him if you can! 💨
The first-ever @aramco Speed Master is Franco Colapinto, clocking the fastest speed at the Australian Grand Prix 🤝#F1 #AusGP pic.twitter.com/2onxA9bSjq— Formula 1 (@F1) March 9, 2026
Una marca que ya había conseguido en la Fórmula 1
El registro obtenido en Melbourne representó la segunda vez en su carrera en la Fórmula 1 que el piloto argentino lidera el ranking de velocidad punta en un Gran Premio.
La primera ocasión ocurrió en el Gran Premio de Las Vegas 2024, cuando alcanzó una velocidad de 356,4 kilómetros por hora mientras competía con la escudería Williams, equipo con el que debutó el 1 de septiembre de ese año en el circuito de Monza, Italia.
Aquella actuación marcó el inicio de su presencia en la máxima categoría del automovilismo mundial y consolidó su proyección como uno de los jóvenes talentos del deporte motor.
Ahora, ya como piloto titular de Alpine, el corredor oriundo de Pilar volvió a destacarse en este apartado técnico, reafirmando su capacidad para explotar al máximo el rendimiento del monoplaza en condiciones de carrera.
Una carrera condicionada por una sanción
Más allá de que Franco Colapinto fue el piloto más rápido del GP de Australia, el resultado final del argentino estuvo condicionado por una penalización que complicó su desempeño en la clasificación general.
El piloto partió desde la decimocuarta posición con neumáticos duros, estrategia definida por el equipo tras algunos cambios en la grilla antes de la largada, entre ellos el accidente del australiano Oscar Piastri y la salida desde boxes del alemán Nico Hülkenberg.
Durante el inicio de la carrera, Colapinto perdió algunos lugares al esquivar con rápidos reflejos un incidente protagonizado por Liam Lawson, situación que permitió que Max Verstappen lo superara en pista.
Sin embargo, el argentino logró recuperarse en las vueltas siguientes al superar al finlandés Valtteri Bottas, de Cadillac, y posteriormente al español Fernando Alonso, de Aston Martin.
Cuando intentaba avanzar sobre Carlos Sainz, piloto de Williams, recibió una sanción de “pase y siga” por una infracción cometida por Alpine antes de la largada. La penalización lo obligó a ingresar a boxes y lo relegó al fondo del pelotón.
Un rendimiento sólido pese a las dificultades
A pesar de esa sanción, el piloto argentino logró completar la competencia y dejó una actuación destacada en términos de ritmo y velocidad.
Durante la carrera administró el compuesto duro durante 47 de las 58 vueltas del Gran Premio, demostrando consistencia en el manejo de los neumáticos y resistencia en un circuito exigente como el de Albert Park.
El potencial del equipo Alpine también quedó reflejado en la actuación de su compañero, el francés Pierre Gasly, quien finalizó en la décima posición y logró sumar un punto para la escudería tras una largada en la que avanzó cinco posiciones.
Tras la carrera, quedó abierta la incógnita sobre cuál podría haber sido el resultado de Colapinto si no hubiese sufrido la penalización que lo obligó a perder tiempo en boxes.
El próximo desafío en el calendario
Luego del Gran Premio de Australia, el próximo compromiso del argentino será en el circuito internacional de Shanghái, en China, donde la Fórmula 1 disputará la siguiente fecha del campeonato con formato Sprint.
La actividad comenzará el viernes 13 de marzo a las 00:30 (hora de Argentina) con la primera práctica libre. Ese mismo día se realizará la clasificación para la carrera Sprint a las 4:00 de la madrugada.
La carrera Sprint está programada para el sábado a las 00:00, mientras que la clasificación para la competencia principal se disputará a las 4:00. Finalmente, el Gran Premio de China se correrá el domingo a la misma hora.
Con el impulso de haber sido el piloto más veloz en Australia, Colapinto buscará mejorar su rendimiento general y sumar puntos en su primera temporada completa dentro de la Fórmula 1.