Tristeza en el fútbol santafesino por la muerte de una joven jugadora de Colón

La muerte de Tiara Lemos, futbolista de 16 años del plantel femenino de Colón de Santa Fe, generó una profunda conmoción en el ambiente deportivo. Clubes, compañeras y familiares expresaron su dolor en redes sociales y recordaron a la joven como una persona querida dentro y fuera de la cancha.
Murió Tiara Lemos, joven jugadora de Colón, y la noticia provocó una profunda conmoción en el fútbol santafesino y en toda la comunidad deportiva vinculada al fútbol femenino. La adolescente de 16 años formaba parte del plantel femenino del Club Atlético Colón y su fallecimiento fue confirmado oficialmente por la institución a través de un comunicado difundido en redes sociales.
Desde el club sabalero expresaron su pesar por la pérdida de la futbolista y enviaron un mensaje de acompañamiento a su entorno más cercano. “El Club Atlético Colón, a través de su Departamento de Fútbol Femenino, lamenta profundamente el fallecimiento de Tiara Lemos, jugadora de nuestra institución. El club acompaña a sus familiares, compañeras y seres queridos en este difícil y doloroso momento”, señalaron.
La noticia generó un fuerte impacto entre sus compañeras de equipo, con quienes compartía entrenamientos, viajes y competencias. En el ambiente del fútbol femenino santafesino, la joven era considerada una jugadora comprometida con el deporte y muy querida dentro del grupo.
Mensajes de condolencias en el fútbol santafesino
Tras confirmarse que murió Tiara Lemos, joven jugadora de Colón, comenzaron a multiplicarse los mensajes de condolencias desde distintos sectores del fútbol local y nacional.
Uno de los gestos más significativos llegó desde el Club Atlético Unión, clásico rival de Colón en la ciudad de Santa Fe. A través de sus canales oficiales, la institución expresó su solidaridad con la familia y el entorno de la futbolista.
“El Club Atlético Unión expresa su profundo pesar por el fallecimiento de Tiara Lemos, jugadora de Colón de Santa Fe. Acompañamos a su familia y compañeras en este difícil momento”, publicó el club.
La reacción solidaria de instituciones y referentes del deporte reflejó el impacto que generó la noticia en la comunidad futbolera. Entrenadores, jugadoras y dirigentes compartieron mensajes de apoyo en redes sociales para acompañar a quienes formaban parte del entorno de la joven deportista.
Un golpe para el fútbol femenino
El fallecimiento de la adolescente representó un duro golpe para el fútbol femenino de Santa Fe, que perdió a una jugadora que recién comenzaba a construir su camino dentro del deporte.
En una ciudad donde la rivalidad entre clubes suele dividir pasiones, la noticia logró unir a hinchas, jugadoras y dirigentes en un mismo sentimiento de tristeza.
Las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida y recuerdos dedicados a Tiara, con palabras que resaltaron su alegría, su compañerismo y la energía que transmitía dentro del equipo.
La comunidad deportiva se movilizó para acompañar a sus compañeras de plantel y a su familia en un momento atravesado por el dolor.
Despedidas cargadas de emoción
Entre los mensajes que circularon tras conocerse que murió Tiara Lemos, joven jugadora de Colón, se destacó el emotivo texto publicado por su novia, Juana Álvarez, quien expresó su profunda tristeza por la pérdida.
“Espero que ahora te encuentres tranquila, mi amor. Me duele en el alma y en lo más profundo de mi ser no poder seguir compartiendo mi vida con vos. Nunca jamás en la vida te voy a olvidar, amor mío”, escribió.
En su mensaje, también expresó el vacío que dejó la partida de la joven. “Se me hace un nudo en el pecho cada vez que intento calmarme y dejar de pensar en lo que pasó. Si pudiera elegir sin cambios drásticos mi destino, sin duda me iría mil veces con vos sin importar nada. Te amo con todo lo que quedó de mí, amor mío”.
Las compañeras del plantel femenino de Colón también compartieron palabras de despedida. Una de ellas fue Ana Valdez, quien recordó con cariño a la joven futbolista, publicó Infobae.
“Te voy a extrañar tanto mi loca linda, no sabés lo que me duele saber que ya no estás entre nosotros y espero hayas encontrado mucha paz. Te vamos a recordar con tus chistes horribles y tu sonrisa hermosa, gordita”, escribió.
En el mismo mensaje agregó: “Eras luz en la vida de todo el que te conociera, eras lo más lindo que alguien podía encontrar”.
Las muestras de afecto reflejaron el impacto humano de la pérdida, más allá del ámbito deportivo. La partida de la joven dejó una profunda huella entre quienes compartieron con ella la pasión por el fútbol.