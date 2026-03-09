Pareja baleada en motel de Paraná: las identidades y confirman la ubicación de las heridas como indicio clave

Pareja baleada en motel. Esta mañana se encontró a una pareja baleada en un hotel alojamiento ubicado sobre avenida Zanni, en el extremo sur de Paraná. La investigación sufrió un giro tras la confirmación de la policía sobre la ubicación real de las heridas ocasionadas por los disparos. Esto se convirtió esta noche, en un indicio clave en la investigación, ya que podría dar nuevos datos sobre lo que ocurrió en la habitación.

Hernán Góngora, jefe Departamental, explicó a Elonce: “Alrededor de las 10, personal policial tomó conocimiento del episodio. Dos personas heridas. La mujer tiene proyectiles en la fosa nasal y la parte cervical, y el hombre en la parte frontal del parietal derecho".

"Sabemos que ingresaron anoche alrededor de las 23. Y a las 10 de este lunes, uno de los empleados encuentra a la mujer afuera de la habitación, en la puerta, consciente", afirmó.

Otro de los puntos en los que se profundiza, es el lugar donde estaba el arma utilizada para ocasionar las heridas. El oficial agregó que se trata de "un revólver calibre .32, que estaba en el interior de la habitación. El registro de arma está en investigación”.

Mientras se releva material de cámaras y testimonios, Góngora aclaró que “trabajó criminalística, hizo trabajo de testimoniales. Está todo puesto a disposición de la fiscal Patricia Yedro para que se vaya aclarando esta situación confusa”.

Pruebas y contexto de la pareja

Entre las medidas dispuestas por la fiscal se incluyó el Dermotest, que “va a determinar de manera concluyente quién efectuó los disparos. Aún no están los resultados”. La pareja tenía cinco años de relación y no contaba con denuncias previas por violencia. Él, de 54 años, trabaja en transporte; ella, de 47, tiene un comercio.

Avanza la investigación por la pareja baleada en un motel

“Los directivos del motel están sorprendidos porque no escucharon nada durante toda la noche, ni ningún llamado de atención”, explicó Góngora. Por su parte, el hijo de la mujer manifestó sorpresa por la situación y aseguró que no había antecedentes de conflictos.

Identidades y estado de salud

El vehículo utilizado para ingresar al lugar pertenece al hombre. Él es oriundo de San Benito y la mujer de Paraná. Según trascendió, se trataría de Gustavo Leonardo Lussa y Florencia Pisano.

Ambos fueron internados en terapia intensiva del Hospital San Martín, donde permanecen intubados en estado crítico y reservado. "Ninguno de los dos pudo declarar", indicó el jefe.

La investigación continúa, con relevamientos de cámaras, pruebas balísticas y testimonios que buscan esclarecer el hecho.